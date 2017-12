Soha ilyen olcsó nem volt a finanszírozás

Az idén egymás után dőltek meg a rekordok az állampapírpiacon, ahogy az év során soha nem látott mélységekbe estek a hozamok. Most először fordult elő, hogy a már eleve rendkívül olcsó, 0 százalék körüli szinteket követően a rövid futamidejű hozamoknál negatív tartományban is sikeresen értékesíthetett az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

Az alacsony hozamokon túl az is jól mutatta a bizalmat, hogy történelmi mélypontra, 100 pont alá esett az ország csődkockázati, úgynevezett CDS-felára, ami a válság évei alatt önmagában jelentősen megdrágította az államfinanszírozást, mivel a bizonytalan befektetésre a piaci szereplők magasabb megtérülést vártak el.

Több év kihagyást követően idén a magyar állam újból devizakötvényt bocsáthatott ki, kedvezőbb kamatozásúra cserélhette a korábbi kibocsátásból adódó kötelezettséget, ezzel milliárdokkal csökkentve az állam adósságszolgálatát. Ezúttal jelentősebb összegről volt szó, miután Magyarország egy jelképes értékű eladással sikeresen belépett a másik, szárazföldi kínai kötvénypiacra is. A gazdasági stabilitást, ami mindezt megalapozta és az alacsony hozamon való kötvénykibocsátást lehetővé tette idén, a nagy nemzetközi hitelminősítők is értékelték. Miután tavaly – többéves késéssel – Magyarország hitelminősítői besorolása visszakerült a befektetésre ajánlott kategóriába, idén háromból két cég pozitívra változtatta a kilátásokat. Ettől joggal lehet remélni, hogy jövőre újabb felminősítések jöhetnek, ezzel is csökkentve az állam pénzelésének költségeit.

Mindeközben nem csökkent a lakossági igény az állampapírok iránt. A legújabb statisztikák szerint novemberre már közel 6800 milliárd forint értékben volt különböző futamidejű állampapír a lakosságnál, és ez hatalmas összeg: több, mint az ország éves GDP-jének 20 százaléka. Az ÁKK idén új terméket is kibocsátott kifejezetten a háztartási ügyfeleknek, és elképzelhető, hogy további termékekkel vagy ajánlatokkal igyekszik megerősíteni az egyre jobb anyagi helyzetbe kerülő lakosság szerepét az állam finanszírozásában.

Az ÁKK az év során minden termékkörben azt kommunikálta, hogy rugalmasan, a mindenkori piaci körülményekre rea­gálva dönthet.