A régió növeli uniós hozzájárulásait

A közép-európai tagállamok növelnék hozzájárulásukat a 2020 utáni európai uniós költségvetéshez annak érdekében, hogy folytatódjon a felzárkózás a régi tagállamokhoz. Magyarország célja, hogy akár nettó befizetővé váljon, ehhez már korábban megtette a bruttó nemzeti jövedelemmel arányos, 1,2 százalékpontos felajánlását. A Günther Oettinger uniós költségvetési biztossal folytatott egyeztetéseket követően Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter azt hangsúlyozta: fontos, hogy megmaradjanak a kohéziós források, mivel ezek segítik a felzárkózást.

Egyetértettek a visegrádi államok, valamint négy további közép-európai ország abban, hogy a 2020 utáni európai uniós költségvetéshez megemelik a hozzájárulásukat, a bruttó nemzeti jövedelemmel (GNI) arányosan legalább 1,1 százalékkal – mondta tegnap Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Günther Oettinger uniós költségvetési biztossal tartott tájékoztatóján. Lázár kiemelte: Magyarország már megtette 1,2 százalékpontos hozzájárulásával kapcsolatos felajánlását. Ez azért is fontos, mert Nagy-Britannia kilépésével fontos nettó befizetéstől esik el az Európai Unió, ugyanakkor a feladatok magasabb költségvetési hozzájárulást kívánnak. Hazánk pedig 2020 után is olyan uniós költségvetést szeretne, amely garantálja a fejlődést, amennyiben pedig erre lehetőség van, Magyarország nettó befizető országgá is válhat.

Lázár János sikeresnek ítélte a tárgyalásokat Oettinger uniós biztossal, valamint a visegrádi országokon felül Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával és Bulgáriával. Ugyanakkor a tagállamok szerint fontos, hogy az unió működése gyorsabb és olcsóbb legyen, ehhez pedig bürokráciacsökkentésre van szükség. A kohéziós politika fenntartása pedig fontos, mivel a felzárkózás az EU tagállamai között még nem ment végbe, a munkát folytatni kell – tette hozzá a kancelláriaminiszter.

Günther Oettinger megerősítette, hogy a pénteki tanácskozás résztvevői az uniós költségvetést érintő kérdések túlnyomó többségében már most egyetértenek. Hangsúlyozta: Nagy-Britannia kilépése miatt a közös uniós célokról nem szabad lemondani.

Az uniós költségvetési biztos Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel is tárgyalt, valamint ­Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztossal – közölte a szaktárca. A megbeszéléseken a nemzetgazdasági miniszter kifejtette: Magyarország alapvető érdeke a kohéziós és agrárpolitika uniós forrásainak megőrzése, ezért a V4-es országokkal együtt nem támogatja azok csökkentését, ahogyan a magyar munkavállalókat hátrányosan érintő kiküldetési irányelv módosítását is aggályosnak tartja.

Varga Mihály Marianne Thyssennel folytatott tárgyalásán elmondta: a magyar kormány számára elsőrendű fontosságú a munkavállalók védelme, ezért elfogadhatatlan, hogy a bizottság új javaslatcsomagja bonyolult ellenőrzési és adminisztratív kötelezettséggel sújtaná a magyar fuvarozókat, versenyképtelenné téve őket. Ezzel kapcsolatban a magyar álláspont világos: a járművezetők nem minősülnek kiküldött munkavállalóknak, munkavégzésük része, hogy országhatárokat lépnek át, ezért a kiküldetési irányelv nem terjeszthető ki a szektorra.

Az Európai Szociális Alap 2020 utáni forrásfelhasználására Varga azt javasolta, hogy az alap a jövőben ne szűküljön le a munkanélküliség kezelésére, forrásainak ugyanis fontos szerepük lehet a munkaerőpiacot érintő további kihívások, így például a munkaerőhiány vagy a digitalizáció hatásainak kezelésében.

A nemzetgazdasági miniszter azt is hangsúlyozta, hogy a migrációs válság csökkentését nem szabad az uniós kohéziós és agrártámogatások csökkentésével kezelni. Magyarország ezért – a V4-es országokkal közös álláspontot képviselve – támogatja a tagállamok befizetéseinek növelését, egyúttal javasolja a költségvetés bevételi oldalát érintő új források vizsgálatát.