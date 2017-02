Pert nyert egy elbocsátott dolgozó a Tesco ellen

Első fokon pert nyert a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy áruházvezető a Tesco Globál Áruházak Zrt. ellen, mivel a bírák szerint jogellenesen bocsátották el tavaly a lánctól a középvezetői szint drasztikus leépítése során – tudta meg a Magyar Idők. A Tesco egyik fővárosi egységéből elküldött áruházi igazgató 2000 óta állt alkalmazásban a multivállalatnál teljes munkaidőben, emellett a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének érdekképviseleti tisztségviselőjeként is működött.

Emlékezetes, tavaly jelentős, mintegy félezer dolgozót érintő átszervezést hajtottak végre a cégnél, ennek során megszüntették az alperes munkakörét is. A Tesco akkoriban azt közölte, hogy mindenkinek ajánlanak fel új pozíciót, senki nem kerül az utcára az egyébként is munkaerőhiánnyal küzdő vállalattól. Ehhez képest úgy rúgták ki a bírósághoz forduló dolgozót, hogy munkaviszonyának megszüntetéséhez a szakszervezet sem járult hozzá, holott ennek szükségességét a munka törvénykönyve írja elő.

– Az intézkedés a szakszervezet helyi csoportjának a működését is ellehetetlenítette, ezért valószínű, hogy a dolgozó elbocsátása és a felperes érdekvédelmi szerepvállalása között összefüggés volt – áll a peranyagban. A Tesco a bírósági előtt azzal érvelt, hogy az elbocsátott dolgozó nem töltött be pótolhatatlan szerepet az áruháznál, ezért a cég alkotmányos alapjogait sérti, ha vissza kell venniük. A bíróság viszont nem értett egyet a vállalattal, és megállapította, jogellenesen hagyták figyelmen kívül a szakszervezet tiltakozását. Egyúttal kötelezték a Tescót arra, hogy vegye vissza a vezetőt, illetve fizesse meg számára az eddig elmaradt munkabért is.

A kiskereskedelemben a legnagyobb foglalkoztatóként jegyzett Tesco 2015-ös mérlege szerint öt év alatt 4500 fővel csökkentette dolgozói állományát. Elsőként 400-500 ember leépítésével megszüntették a biztonsági operátori állásokat, majd a saját üzemeltetésű benzinkutakat átadták egy független cégnek, 150-200 munkavállalóval együtt. A folyamatos átszervezések közepette megszűntek a különböző üzletágak, például az optikai vagy a mobiltelefon-szolgáltatás, illetve több áruházban szűkült az eladótér, felszámolták a hal-, a hús- és a csemegepultokat.