Özönlenek az SMS-ek a hivatalhoz

Az utóbbi két hétben naponta ezrével küldtek SMS-t az adófizetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Az érintettek azt kérték, hogy a hatóság postázza ki címükre adóbevallásuk elkészült tervezetét. Nagyobb volt a forgalom a hivatal ügyfélszolgálatain is: sokan az ügyfélkapus hozzáférést intézték, hogy bevallásukat már az elektronikus csatornán keresztül nézhessék meg.

Új időszámítás vette kezdetét a hazai adóügyekben – a megállapítás a személyi jövedelemadó-bevallásokra mindenképpen érvényes. Idén ugyanis már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) készítheti el a legtöbb polgár bevallását. – A folyamat több lépcsőből áll – mondta lapunknak a NAV szóvivője. Kis Péter András a részletekről szólva kifejtette: a hivatal március 15-ig nagyjából 3,8 millió magánszemély számára készíthet adóbevallási tervezetet.

– Az iratot azért nevezik tervezetnek, mert abban azok az adatok szerepelnek, amelyekről a NAV a munkáltatóktól vagy más helyről információt kapott. Előfordulhat azonban, hogy az adófizetőknek olyan jövedelmük is volt, amelyekről a hivatalnak nincs tudomása – magyarázta a szóvivő. A dokumentumot ezért mindenki megnézheti, és szükség esetén módosíthatja is az abban szereplő értékeket. Ha a korrekció szükségesnek mutatkozik, azt május 22-ig kell megtenni. Amennyiben a tervezet megfelelő, a magánszemélynek nincs más dolga az adminisztrációval.

– A tervezet megismerésének legegyszerűbb módja, ha a polgár az ügyfélkapu segítségével, néhány kattintás után megnyitja az iratot, s ha úgy látja, akár azonnal módosítja is a dokumentum tartalmát. – Az utóbbi hetekben sokan keresték fel a NAV ügyfélszolgálatait azért, hogy ügyfélkapus hozzáférést szerezzenek – mondta Kis Péter András, hozzátéve: a belépési jogosultsággal kapcsolatos teendők az adóhivatali kirendeltségeken gyorsan elintézhetők.

Ügyfélkapus hozzáférés hiányában más módok is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy az adófizetők hozzájussanak bevallásuk tervezetéhez. Az érintettek kérhetik például, hogy a hivatal postán küldje meg számukra a dokumentumot. A kérelmet modern formákban is előterjeszthetik a magánszemélyek: a hagyományos levél és az űrlap kitöltése mellett SMS-t is lehet írni az adóhatóságnak, de rendelkezésre áll telefonos lehetőség és a NAV hivatalos honlapján, a www.nav.gov.hu című oldalon is kialakítottak egy egyszerű elektronikus kérelmet.

– Lényeges, hogy a postázás iránti igényt március 15-ig jelezhetik az érintettek – mondta a szóvivő, aki az SMS-es módszerről külön is említést tett. A rövid üzenetbe, szóközökkel elválasztva, az SZJA rövidítés után az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell beírni, egy kitalált példa szerint így: SZJA 8901234567 19600315. Az SMS-t a 06-70/717-7878-as telefonszámra kell elküldeni, a NAV pedig ezután a magánszemély nyilvántartott címére postázza a bevallás tervezetét. – Az utóbbi két hétben naponta ezrével érkeztek SMS-ek a megadott telefonszámra – mondta a szóvivő.

Az adóügyi dokumentumot természetesen a NAV ügyfélszolgálatain is átvehetik a magánszemélyek. Kis Péter András ennek kapcsán megjegyezte: aki március 15-ig nem intézkedik, az később már csak személyesen, az ügyfélszolgálatokon igényelheti bevallási tervezetét. Az is fontos, hogy akiknek van ügyfélkapuja, azok a postázást nem kérhetik, ők ugyanis az online felületen nézhetik meg az elkészült tervezetet március 15-e után.

A szóvivő végül felhívta a figyelmet, hogy az egyéni vállalkozóknak, az áfa­fizetésre kötelezett magánszemélyeknek továbbra is maguknak kell elkészíteniük bevallásukat.