Online ellenőrzést vezetett be az adóhivatal

Választható kafetériaelem lett a diákhitel törlesztése a minimálbér 20 százalékáig

Papírmentes, online ellenőrzési rendszert vezetett be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – közölte Tállai András adóügyekért felelős államtitkár a távirati irodával. A Nemzetgazda­sági Minisztérium államtitkára kifejtette, a rendszer bevezetésével az ellenőrzésre kiválasztott adózónak az iratanyaggal nem kell felkeresnie az adóhivatalt, a szükséges dokumentumokat „egy kattintással” elküldheti. Tállai András ugyanakkor hangsú­lyozta, az online ellenőrzés nem kötelező, csak egy lehetőség, amelyet az adóhatóság kínál az ügyfeleinek. – A szándék az, hogy mindenki otthonról, kényelmesen intézhesse adóügyeit a világhálón keresztül – jelezte.

Tállai arról is beszámolt, hogy a NAV már több online ellenőrzést indított, és az elsőt három munkanap alatt le is zárta. Az ellenőrzés az adminisztráció­csökkentés mellett jelentős megtakarítást eredményez, hiszen a szükséges iratokat nem kell fénymásolni, valamint megspórolható a posta- és a szállítási költség. Az ellenőrzést bárki választhatja, aki rendelkezik elektronikus aláírással. Mint mondta, ebben az évben több mint négymillió magánszemély helyett az adóhivatal tölti ki a személyijövedelemadó-bevallást, a vállalkozóknak pedig a jövedékiadó-bevallás tervezetét is elküldi.

A Diákhitel Központ eközben arra hívta fel a figyelmet, hogy a diákhitel-törlesztés munkáltatói támogatása az idén bekerült az adómentes juttatások közé. Az új kafetériaelem a minimálbér legfeljebb 20 százalékáig, azaz havi 27 600 forintig adható a munkavállalónak. A központ közlése szerint az adókedvezmény a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében kizárólag a hallgató hiteltartozásának kötelező törlesztésére vehető igénybe, egyéb befizetésre – önkéntes előteljesítésre, előtörlesztésre – nem használható fel.