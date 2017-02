Okostelefon válthatja a bankkártyát az ATM-eknél készpénzfelvételkor

A rendszer egyelőre nem átjárható, a pénzintézetek védik saját hálózatukat

A pénztárcánkat elveszíthetjük, otthon felejthetjük vagy ellophatják, viszont mivel már létezni sem tudunk mobiltelefon nélkül, az okosmasina mindig nálunk van, így nyugodtan helyettesítheti a bankkártyát készpénzfelvételkor.

A bankok felismerték a mobiltelefon nélkülözhetetlenségét, és már rá is kattantak erre a trendre. Azok az ügyfelek, akik nem akarnak hosszasan kotorászni tárcájukban bankkártya után, vagy olyan helyre tették el a legutóbbi használat után, ki tudja, hányadszor, hogy már maguk sem emlékeznek rá, rövidesen telefonjukkal nyithatják meg a pénzkiadó automaták csapját – legalábbis az Egyesült Államokban.

Az USA-ban a legtöbb, 18 ezer ATM-mel rendelkező bank, a JPMorgan Chase néhány száz ATM-jénél máris aktiválta ezt a technológiát négy nagyvárosban, többek között Miamiban és San Franciscóban, további hatezer tudja már ezt az eljárást, és csak az indulásra vár. A Bank of America és a Wells Fargo is azt tervezi, hogy az év végéig képessé teszi pénzkiadó automatáit a kártya nélküli kommunikációra – írja a The New York Times.

És bár a hagyományos bankkártya használata sem fárasztó, a bankok úgy gondolják, hogy anélkül még izgalmasabb lesz a pénzfelvétel. Jonathan Velline, a Wells Fargo ATM-főnöke szerint ha valaki elveszíti vagy otthon hagyja a kártyáját, nagy az esély rá, hogy a telefonja azért nála van.

Biztonsági aggodalmak

A pénzintézetek az ATM-ek megjelenése óta harcolnak a kártyavisszaélések ellen. A bűnözők egyik kedvenc trükkje a skimming, amikor a kártyaillesztő résbe egy szerkezetet telepítenek, amely leolvassa és továbbítja a bedugott kártya adatait, s ezek birtokában a bűnözők kifosztják a kárvallott bankszámláját. Jelentősen csökkent az ilyen esetek száma, miután a mágnescsíkot a nehezebben feltörhető csippel helyettesítették, ám a mobil új aggodalmakat vet fel.

Forrás: 123RF

A Chase egyik ügyfelének számlájáról például nemrég 2900 dollárt emeltek le a bank új kártyamentes rendszerén keresztül – anélkül, hogy az ügyfél egyszer is használta volna a telefonos megoldást. A tolvaj azt csinálta, hogy megszerezte az illető online bankolási felhasználói nevét és jelszavát, letöltötte a bank mobilapplikációját a saját telefonjára, majd a világ legtermészetesebb módján megfejte az ATM-et. Ez volt az ára annak, hogy a Chase nem követel meg négyjegyű PIN-kódot pénzfelvételkor.

A pénzintézet persze visszatérítette az összeget, és azonnal biztonsági intézkedéseket foganatosított – hogy milyet, arról nem szól a fáma, de PIN-t még mindig nem kérnek. Más bankok szerencsésebbek, s állítják, hogy a mobilos tranzakciókkal a visszaélések száma jóval alacsonyabb, mint a mágnescsíkosokkal elkövetett csalásoké. (Amerikában a csipes bankkártya kevésbé elterjedt, mint például Európában, ahol már minden új plasztiklapra kötelező rátenni.)

A technológia

A mobilos pénzfelvételi rendszer többféle lehet, bankoktól függ, sőt még ugyanazon bankon belül is változhat. A legtöbb nagybank érintkezésmentes NFC-technológiát alkalmaz, amelynek révén az eszközök rádióhullámokkal „beszélgetnek” egymással rövid távolságon belül. NFC-csipet a legtöbb modern okostelefon tartalmaz, s lehet mobilfizetésre is használni.

A Bank of America ügyfelei például úgy járnak el, hogy a digitálispénztárca-alkalmazással feltöltött, NFC-képes telefonjukat az ATM megfelelő paneljéhez közelítik, s ezzel azonosítják magukat. Ezután az ügyfél beüti PIN-kódját, s minden megy a szokásos módon. A Wells Fargo is teszteli az NFC-megoldást, ám a bank más megközelítést alkalmaz: egyszer használatos hozzáférési kódot ad. Ezt az ügyfél a banki applikáción keresztül igényelheti, s 30 percig érvényes. A Wells Fargo 900 mobilképes automatája fogad jelenleg ilyen kódot, amelynek megadása után ismét a PIN következik.

Szakértők szerint a mobil-ATM-es tranzakciók általában picivel gyorsabbak, mint a hagyományosan végrehajtottak, több esetben azonban jelentős a sebességbeli különbség. A Wintrust szövetkezeti bank rendszere lehetővé teszi, hogy az ügyfél a telefonján előre beállítsa a kivétet, az ATM-nél pedig csak egy QR-kód beolvasására van szükség, s máris pénzhez lehet jutni. Ezzel a módszerrel átlagosan tíz másodpercre csökkenthető a tranzakciós idő a korábbi 45-ről.

Várakozó álláspont

Egy sor más bank egyelőre várakozó álláspontra helyezkedett a kártya nélküli bankautomatákkal kapcsolatban. Bár készen akarnak állni arra az időszakra, amikor az emberek már nem hordanak magukkal sem bankkártyát, sem pénztárcát, de szerintük ez a vonal lassabban fejlődik, mint ahogy azt néhány éve gondolták. 2017 azonban fordulópont lehet. Az Egyesült Államokban található mintegy 425 ezer ATM 2,5 százaléka van felkészítve kártya nélküli tranzakciókra, s a Crone Consulting pénzügyi tanácsadó cég szerint ez az arány idén őszre 25 százalék lesz.

Technikai nehézségek azonban lehűthetik az ügyfelek lelkesedését. Az embereknek le kell tölteniük a mobiljukra bankjuk ATM-alkalmazását, s minden bank csak saját ügyfeleinek enged hozzáférést. Így például a Chase kuncsaftjai nem tudnak pénzt kivenni mobillal a Bank of America ATM-jeiből. Ez lehet, hogy idővel változik, hiszen kezdetben az egyes bankok ATM-hálózatai is zártak és elszigeteltek voltak. Ma már az összes bank ügyfele tudja egymás automatáit használni.