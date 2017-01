Nyomoznak az álcázott termékbemutatók miatt

Legalább három magyarországi cégen keresztül zajlanak az üzletkötések

A rendőrséghez fordult az a nyugdíjas, akinek a termékbemutatókon jellemző módszerekkel félmillió forintért értékesített három közérzetjavító eszközt a horvátországi érdekeltségű MSZ-Doktor Trend Kft. – tudta meg lapunk. Csupán a főváros XII. kerületéből eddig több mint két tucat feljelentés érkezett az országos hálózatban működő cég ellen, amely azt közölte: olvasónk félreértette a vásárlás módját, ezért a vételár visszafizetésére továbbra sem számíthat.

– Csalás vétségének gyanúja miatt tettem feljelentést a XII. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. Az MSZ-Doktor Trend Kft. képviselői a Városmajori Medical Center nevében egy ingyenes orvosi vizsgálatnak nevezett termékbemutató után átvettek tőlem 500 ezer forintot az otthonomban, cserébe egy lézeres karkötőt, egy matracot és egy légtisztító berendezést hagytak ott, úgy, hogy utóbbi kettőről szó sem volt korábban. Azzal riogattak, hogy életveszélyes az állapotom, ezért szükségem van ezekre az eszközökre. Még aznap szerettem volna elállni az ügylettől, azonban elutasítottak, mondván: hagyományos kiskereskedelmi üzletben történt a vásárlás, amire nem vonatkozik elállási jog. Ez közönséges átverés, hiszen egy pár perces műszeres vizsgálat után előadásokat kellett végighallgatni, ahol nem kereskedők, hanem állítólagos orvosok fogadtak.

A rendőrségen azt közölték, hogy én vagyok a huszonnegyedik feljelentő a kerületben – mondta a Magyar Időknek az a nyugdíjas olvasónk, aki történetével először decemberben kereste fel lapunkat. Akkor megírtuk: a budapesti Városmajori Szívsebészeti Klinika közelsége miatt sokak által félreértett telefonos meghívások eredményeként a cég több fogyasztót olyan vásárlásra vett rá a Városmajor utca 76. szám alatt lévő boltja mellett kialakított, orvosi rendelőnek látszó helyiségben, amit a vevők később megbántak. Bár a társaság akkori megkeresésünkre elmondta, hogy ezen a címen törvényes engedélyekkel rendelkező üzletet működtetnek, cikkünk megjelenése után felszámolták a boltot.

Olvasónk utóbb levélben is megkereste a kft.-t, amelyben azt kérte, a szűrővizsgálat után átvett eszközöket visszaszolgáltatná, cserébe adják vissza a félmillió forintot. Arra hivatkozott, hogy a telefonos meghívás szerint egy ingyenes, a szív- és érrendszert érintő szűrővizsgálatra érkezett a Városmajori Medical Centerbe, ahol arról volt szó, hogy kritikus állapota miatt egy rendszeres orvosi ellenőrzésekkel járó, csaknem egymillió forintot érő programban vehet részt, ami a társadalombiztosító 400 ezer forintos támogatása mellett számára 500 ezer forintba kerül. Az összeget ráadásul nem a helyszínen, hanem a vizsgálat és annak kiértékelése után az otthonában vették át a manipulatív értékesítők, mivel hazakísérték, mielőtt meggondolhatta volna magát.

Az MSZ-Doktor Trend Kft. horvát állampolgárságú ügyvezetője, Bijana Ignac aláírás nélküli válaszlevelében azt írta, hogy a panaszos vásárló tévesen alkalmazza a távollévők között kötött szerződésekről szóló kormányrendelet vonatkozó előírásait, amelyek szerint elállási jog illetné meg. A cég szerint mivel a Városmajor utcai helyszín hagyományos üzletnek minősül, ráadásul munkatársaik nem sértették meg a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló szabályokat, nem veszik figyelembe olvasónk elállási joggal kapcsolatos igényeit. Arról is tájékoztatták a nyugdíjast, hogy a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat, amennyiben nem ért egyet ezzel.

A nyilvánosan elérhető cégadatbázis szerint a fővárosi Práter utcai székhelyű MSZ-Doktor Trend Kft. 2016 májusában alakult, főtevékenységként gyógyászati termékek kiskereskedelmére. Az egyebek mellett textil, bútor, világítási és háztartási eszközök értékesítésére is szakosodott vállalkozás tevékenységei között a termékbemutatók szervezése is megtalálható. A hétfős kft. egyedüli tulajdonosa és képviselője a horvátországi lakcímmel rendelkező Bijana Ignac, aki két további magyarországi cégben, a Vital Risk Plus Kft.-ben, illetve a Qendra Trend SF Kft.-ben is tulajdonosi jogokat gyakorol. Előbbi kft. ötvenhétféle bejegyzett tevékenysége között például követelésbehajtással is foglalkozik, ám mindhárom vállalkozásban közös, hogy a termékbemutatós értékesítés, illetve az ezeken árusított tipikus eszközök kiskereskedelme is a profiljukba tartozik.

Mindez arra enged következtetni, hogy az országos hálózatban árusító társaság több cégnév alatt, több telephelyen, különféle módszerekkel folytatja tevékenységét. Internetes fórumokon több fogyasztói panasz olvasható például a Vital Risk Kft.-re is, amelyről azt írják, hogy átverés módszerével négyszeres áron sózzák rá az egészségi állapotukra érzékeny emberekre a Dual Laser elnevezésű eszközt, amelyet olvasónknak is értékesítettek a XII. kerületi üzletben.

Ifjú kora ellenére az MSZ-Doktor Trend Kft. ellen már végrehajtási eljárást is jegyeztek be a cégbíróságon, amit utóbb töröltek. A fogyasztóvédelmi hatóság pedig korábban arról tájékoztatta a Magyar Időket, hogy a vállalkozás, illetve a tulajdonosokhoz köthető egyéb cégek ellen több panaszos ügyében jelenleg is zajlik eljárás.