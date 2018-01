Nőnek a keresetek a vendéglátóhelyeken

A forgalmi adó további csökkentése a foglalkoztatás fehéredését is segíti az ágazatban

Az éttermi szolgáltatások idei újabb áfacsökkentésével a kormány célja az, hogy az így megmaradt pénzt az ágazatban dolgozók bérfejlesztésére fordítsák a tulajdonosok, munkáltatók – közölte tegnap a Magyar Turisztikai Ügynökség az MTI-vel. Emlékeztetnek: a hatályos törvény alapján 2018. január 1-jétől az éttermekben öt százalékra csökkent az áfa mértéke, a helyben felszolgált ételek és a helyben készített nem alkoholtartalmú italok értékesítése után. Az áfacsökkentési folyamat már 2017. január 1-jén elkezdődött, amikor 27 százalékról 18 százalékra mérsékelték a forgalmi adót a meleg konyhás vendéglátó-szolgáltatásoknál. Emellett idén januártól négyszázalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetnek az áfacsökkentéssel érintett melegkonyhás vendéglátóhelyek a nettó árbevétel után. A befolyt összeget turizmusfejlesztési feladatokra fordítja a kormány.

Fotó: Bach Máté

Könnyid László, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke kiemelte, hogy az áfacsökkentés az eladási árakban nem jelent változást, mert ez az éttermek hatékonyabb gazdálkodását segíti, a befolyó összeget a munkabérekre fordíthatják. A szállodaszövetség az ágazat fehéredését is várja az intézkedéstől. Kitért arra is, hogy az italforgalmon belül magas az alkoholtartalmú italok aránya, amit nem érint az áfacsökkentés, az továbbra is a 27 százalékos áfakulcs alá tartozik.

A Turizmus-vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság társelnöke, Hülvely István lapunknak korábban kiemelte: alapvetően a foglalkoztatás fehéredését támogatja az áfacsökkentés, amelyet a jövőben további hasonló intézkedések követhetnek.

– Minőségi szolgáltatást akkor lehet nyújtani, ha a ­megfelelően képzett és jól megfizetett munkaerő stabilan megmarad egy vendéglátóhelyen. Vagyis nem érdemes lenyelni az adó­különbözetet, el kell költeni a bérekre, mert nagy értéke van a termeléshez szükséges élőmunkának – fogalmazott Hülvely István, aki szerint nincs már helye a piacon a szürkegazdaság sze­replőinek, akiknek – a zsebbe adott bérezési gyakorlat miatt – ráadásul versenyelőnyük van a tisztességes adófizetőkkel szemben.