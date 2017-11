Nő a munkából élők száma

A rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség hazánkban

Októberben is nőtt a foglalkoztatottak száma hazánkban, ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta négy százalékra esett, emellett öt éve folyamatosan emelkedik a foglalkoztatotti létszám. Ilyen kedvező adatokat a rendszerváltás óta nem mértek Magyarországon. Elemzők szerint folytatódik a pozitív tendencia.

Tovább csökkent a munkanélküliség hazánkban októberben: az állástalanok aránya 4 százalékra, 183 ezer főre esett az augusztus és október között vizsgált időszakban – közölte szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. Ezzel párhuzamosan tovább nőtt a foglalkoztatotti létszám, ma már 4,45 millióan dolgoznak Magyarországon. A 20–64 éves korcsoportban – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 1,5 százalékponttal, 73,8 százalékra nőtt. Az Európai Unió 2020-ra 75 százalékos célértéket tűzött ki.

– Már 64 hónapja, azaz több mint öt éve nő a foglalkoztatottak száma Magyarországon – mondta szerdán Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára az M1-en. Kiemelte: a kedvező eredmények mögött számtalan foglalkoztatást segítő kormányzati intézkedés áll. Az egyik legjelentősebb programnak a munkahelyvédelmi akciót nevezte, a program jelenleg több mint 900 ezer ember foglalkoztatását segíti elő azzal, hogy jó néhány száz milliárd forint adókedvezményt hagyott a munkaadóknál, amit fejlesztésekre vagy béremelésekre fordíthattak. Kitért arra is, hogy csökkent a közfoglalkoztatottak száma is, ami megfelel a minisztérium szándékainak, hogy az élesedő munkaerőpiaci helyzetben a közfoglalkoztatottak közül minél többen helyezkedjenek el az elsődleges munkaerőpiacon. Cseresnyés Péter kiemelte: 2010-hez képest már 735 ezerrel dolgoznak többen, és biztatónak nevezte azt is, hogy a versenyszféra már 560 ezerrel több dolgozót foglalkoztat.

Fotó: Kurucz Árpád

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a munkaerőpiac továbbra is feszes, és a kedvező trendek folytatódhatnak. Az aktivitást a béremelkedés hajthatja felfelé, miközben az 55 ezer betöltetlen, nem támogatott álláshely a versenyszférában továbbra is magas munkaerő-keresletet jelent. A munkanélküliségi ráta várakozásai szerint az év végére már elérheti a 4 százalék alatti szintet is, idén átlagosan 4,2 százalékos lehet. A gazdasági aktivitási ráta évek óta nő, melynek további emelkedéséhez idén nagyban hozzájárulhatott a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a nyugdíjasok aktívabb bevonása a munkaerőpiacra.

– Habár az év hátralévő részében szezonális hatások miatt átmenetileg kissé 4 százalék fölé emelkedhet a munkanélküliségi ráta, jövőre folytatódhat a mutató lassú ütemű csökkenése – kommentálta Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője. Hozzátette: az igen feszes munkaerőpiac segíti a bérek további emelkedését, amit a kormányzat adminisztratív eszközökkel is támogat.