Nincs bérmegegyezés az Audinál

Hétfőn folytatódnak az egyeztetések a béremelésekről a győri Audi gyárban a munkáltató, valamint a szakszervezetek között. A legfontosabb téma továbbra is a dolgozók alapbéremelésének mértéke, mivel az érdekképviselet a gyár új ajánlatát sem fogadta el. Emellett a sztrájk feltételeiről is egyeztetnek a győri üzem vezetésével, mivel ebben a témában is nézeteltérések vannak.

Továbbra sem született bérmegállapodás a győri Audinál, ezért ma folytatódnak az egyeztetések a szakszervezet és a munkáltató között. A gyárban működő érdekképviselet, az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) tájékoztatása szerint az Audi legutóbb a múlt hét közepén tett új bérajánlást, amelyben erre az évre, valamint 2018-ra 30-30 ezer forintos alapbéremelést kínáltak.

A munkáltató emellett az idei kafetériakeretet 600 ezer, a jövő évit pedig 620 ezer forintban határozta meg. Az ajánlat szerint a munkavállalók januárig visszamenően mind az alapbért, mind a béren kívüli juttatást megkapnák. A szakszervezet korábban már megállapodott a gyárral arról, hogy úgynevezett lojalitási bónuszt vezetnek be idén júliustól, amelynek mértéke egyénre szabott kiegészítő juttatás lesz.

Forrás: Katona Vanda

Az elmúlt hetek tárgyalássorozatához képest azonban mára jelentősen közeledett az AHFSZ és az Audi álláspontja, mivel a szakszervezet legújabb javaslatában ugyan 10 ezer forinttal többet, tehát az idén és jövőre is 40-40 ezer forintos alapbéremelést kért, azonban a kafetériacsomagról már megegyeztek. A kezdeti bérajánlást még tavaly decemberben fogalmazta meg az érdekképviselet, ekkor 55 ezer forintos egységes alapbéremelésre tettek javaslatot az idei évre.

Indoklásuk szerint a jelentős emelésre azért volt szükség, mert a bérminimum a következő években jelentősen nő, s habár a gyárban mindenkit magasabb összegért foglalkoztatnak, a különbség elenyészővé válik, s már nem képes megtartani a szakképzett dolgozókat. Az AHFSZ indoklásában arra is kitért, hogy szerintük a munkavállalók fizetésével szeretné kompenzálni az Audi a dízelbotrány nyomán kialakult anyagi károkat.

Januárban már engedett követeléséből a szakszervezet, új ajánlatukban 45 ezer forintos, majd jövőre újabb 45 ezer forintos alapbéremelést kértek, ekkor a gyár még csak 25-25 ezer forintot adott volna meg. Ezt követően a dolgozók sztrájkbizottságot alakítottak, majd munkabeszüntetéssel demonstráltak a bérrendezésért, amelyen 1500-an vettek részt. Az álláspontok azonban láthatóan közelednek, mivel mindkét fél engedett korábbi ajánlatából.

Az AHFSZ közlése szerint nemcsak a bérekről folytatódnak ma az egyeztetések, hanem a sztrájk feltételeiről is. Két jelentős nézeteltérést kell tisztáznia a szakszervezetnek a munkáltatóval. Egyrészt álláspontjuk szerint nem korlátozhatók a sztrájkban részt vevő munkavállalók abban, hogy a sztrájk alatt közös helyen tartózkodjanak. Másrészt az AHFSZ szerint szabálytalan az, ha a munkavállalót a sztrájk megkezdése előtt vagy közvetlen a sztrájk megkezdésekor akarják nyilatkoztatni a demonstrációban való részvételi szándékukról.

A Mercedes már decemberben kétéves bérmegállapodást kötött a szakszervezetekkel. Közös szakszervezeti és munkaadói megállapodással áprilistól 10 százalékkal nő a gyárban dolgozók alapbére, a különböző pótlékokkal és bónuszokkal pedig még magasabb fizetést is elérhetnek a munkavállalók. Jövő áprilistól újabb 10 százalékos emelés jár az alkalmazottaknak. A gyár az 5 százalékos járulékcsökkentésből három százalékot szintén a munkavállalók bérére fordít.

A szentgotthárdi Opelnél még 2015-ben egyeztek meg az érdekképviseletek a gyárral a kétéves bérfejlesztésről, ám a konkrét számokat nem hozták nyilvánosságra. A Suzuki gyár nem adott felvilágosítást a béremelésről, azonban az üzemben nem működik jelenleg munkavállalói érdekképviselet, így a bérekkel kapcsolatos döntéseket egyoldalúan is meghozhatja a munkaadó.