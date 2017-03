Nem kér a silány élelmiszerekből a keleti blokk

Minden eddiginél erősebb összefogást kovácsolt az unió keleti felében a multinacionális élelmiszergyártók tisztességtelen gyakorlata. A kelet-közép-európai vásárlók nem kérnek többet a gyengébb minőségű világmárkákból, a magyar–szlovák közös előterjesztéshez az uniós tanácsülésen hétfőn féltucatnyi tagállam csatlakozott.

Sikerrel zárult az Európai Unió mezőgazdasági és halászati tanácsának hétfői ülése. Magyarország és Szlovákia közös előterjesztéséhez számos tagállam csatlakozott, az élelmiszerek azonos minőségének biztosítása mellett állt ki Csehország, Románia, Horvátország, Szlovénia, Bulgária, és Görögország is. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a tanácsülést követően a Magyar Időknek elmondta: a témában egyre szélesebb összefogás rajzolódik ki.

Az említett tagállamok elfogadhatatlannak tartják a nagy élelmiszer-feldolgozók azon gyakorlatát, miszerint a régióba gyengébb minőségű árut szállítanak, ezért az Európai Bizottság hatékony fellépését sürgetik. Az ülésen a nyugati országok agrárminiszterei nem kívánták kommentálni a felvetést, Fazekas Sándor szerint egyedül egy nagy tagállam próbálta meg hozzászólásával csökkenteni a probléma súlyát. A miniszter örömteli fejleménynek nevezte, hogy a fogyasztóvédelemért felelős európai uniós biztos is a régiós álláspont mellé állt, elismerve, hogy a tisztességtelen gyakorlat elfogadhatatlan az Európai Unióban. A biztos javaslata azonban, amely elsősorban fogyasztóvédelmi eszközök használatára terjed ki, a magyar agrárminiszter szerint nem jelent megoldást a problémára.

A fogyasztóvédelmi eljárások során csupán egy-egy konkrét termék kapcsán lehet fellépni, ebben a helyzetben viszont olyan átfogó szabályozás kidolgozására van szükség, amely előírja, hogy azonos márkanév alatt forgalmazott termékeknek a minősége is azonos legyen. Ahogyan azt is pontosan meg kell határozni, hogy mivel szankcionálható az a vállalat, amelyik ügyeskedéssel és taktikázással becsapja a vásárlóit.

– Ha az uborka görbületét és a tojótyúkok ketrecméretét szabályozni tudta az unió, akkor ebben a kérdésben sem futamodhat meg a megoldás elől – húzta alá Fazekas Sándor. A tárcavezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy a jobb minőségű alapanyagból készült termékek a nyugati piacra kerülnek, míg a silányabb áruk a keleti blokk országaiban kötnek ki. – Megfizetjük az élelmiszerek nemritkán igencsak borsos árát, ezért jogunk van ahhoz, hogy megfelelő minőséget kapjunk a pénzünkért – hívta fel a figyelmet.

A bizottság az előttünk álló időszakban konzultációkat tart majd a témában, Fazekas Sándor pedig abban bízik, hogy az Európai Tanács március 9-én kezdődő ülésén, vagyis az állam- és kormányfők találkozóján is kellő súllyal kerül napirendre az ügy. Közölte: Magyarország kormánya továbbra is határozottan kiáll a magyar családok és a vásárlók érdekei mellett. Ezért, ha a bizottság tehetetlennek bizonyul a jelenséggel szemben, akkor a problémát továbbra is napirenden tartják majd, s javaslatot tesznek uniós szintű jogszabályozás bevezetésére.

Forrás: Havran Zoltán

Bár az elmúlt években több tagállam, köztük Magyarország is igyekezett felhívni az európai uniós vezetők figyelmét arra, hogy hátrányos megkülönböztetés zajlik az élelmiszerpiacon, a magányos akciók nem vezettek eredményre. Ez alkalommal egy szlovákiai vizsgálat és a korábbi magyar ellenőrzés eredményei kovácsoltak összefogást. A hatósági eredmények megerősítették azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a volt szocialista blokk országaiba silányabb minőségű áru érkezik a világmárkák gyártó­itól.

Robert Fico szlovák kormányfő kezdeményezésére nemrég a visegrádi országok vezetői rendkívüli csúcstalálkozón vitatták meg az országonként eltérő minőségű termékek ügyét. A szlovák miniszterelnök szerint az élelmiszergyártók ilyen gyakorlata egyértelmű csalás, és ha az Európai Unió nem tesz a helyzet megváltoztatásáért, Szlovákia európai polgári kezdeményezést indítványoz az ügyben. A kormányfő szerint ez nem szakmai kérdés, hanem veszélyes politikai üzenet és az európai közösség alapelvét érinti. –

Vagy mindenki egyenlő, vagy kölcsönösen átverjük egymást – mondta. A V4-találkozó után Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelezte: az ügyben kettős mérce érvényesül az Európai Unió piacán, ebből a szempontból másodrendűeknek minősülnek Közép-Európa állampolgárai. Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök munkacsoport felállítására tett javaslatot, ezzel felkészülve arra az eshetőségre is, ha az EB nem kívánna érdemben foglalkozni a témával, a V4-eknek pedig az Európai Tanács elé kell terjeszteniük az ügyet.