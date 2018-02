A Nébihet és a diákok szüleit is bevonták a menzás ételek vizsgálatába

Nem igazán volt még példa egy olyan átfogó közétkeztetési ellenőrzésre, amit Dunakeszi város önkormányzata rendelt el, s éppen ezért tanulságos annak eredménye.

A TV2 Tények című műsora még tavaly ősszel adott hírt arról, hogy Dunakeszi egyik általános iskolájában a diákok kukacot találtak a feltálalt mákos tésztában. Az önkormányzat erre azonnal lépett.

Dióssi Csaba polgármester felkérte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elnökét egy általános vizsgálat lefolytatására. Ugyanakkor a Dietetikusok Országos Szövetségét is megkereste, hogy rendszeresen vizsgálják a Hungast Vital által felszolgált ételek mennyiségét, minőségét, ízvilágát. De ennyivel sem érték be. Ahogy a polgármesteri kabinet fogalmazott: a legjobb eredmény érdekében a szülőket is bevonták a kóstolási programba.

Most lezárult az átfogó vizsgálat, és megszületett az eredmény. A Nébih átlagosan 3-4-esre értékelte a dunakeszi közétkeztetés minőségét. A dietetikus szakértők 3-as osztályzatot adtak. A szülők számos kritikát is megfogalmaztak, több esetben sem találták megfelelőnek az ételt.

Dunakeszi város önkormányzata a vizsgálat eredményére való tekintettel módosította a Hungast Vital Kft.-vel kötött szerződést, s kilátásba helyezte, hogy azonnal felmondja azt, ha a szakértők elvárásai nem teljesülnek záros határidőn belül.