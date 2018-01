MNB: a várakozásoknak megfelelően nőttek a fogyasztói árak

A jegybank várakozásainak megfelelően a fogyasztói árak 2,1 százalékkal nőttek tavaly decemberben az előző év azonos időszakához képest, a piaci elemzők várakozása 2,2 százalék körül volt – mondta Várhegyi Judit, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) főosztályvezetője hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Az üzemanyagárak alakulása okozott némi hullámzást a havi inflációs adatokban. A maginflációra pedig a tejárak miatt fokozatos emelkedés volt jellemző.

Kitért arra is, hogy a csirkehús árát az év eleji áfacsökkentés befolyásolta, a tejárakat pedig a kínálat Európában tapasztalt általános visszaesése, amely a termelői és fogyasztói árakban is megjelent. A tojás drágulása is nemzetközi jelenség volt a múlt év végén.