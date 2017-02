Minden ötödik hazai vállalkozást érint a súlyosbodó munkaerőhiány

A felvétel mellett sok cégnek a meglévő dolgozók megtartása is gondot okoz

Jelentősen megugrott azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyeknek problémát jelent a szakemberhiány – derül ki az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének felmérésből. A vállalkozások kétharmada szerint a probléma az idén súlyosbodik, döntően a külföldi tulajdonú, valamint az exportra termelő vállalkozásoknál, jellemzően az ipari ágazatokban.

A Magyarországon működő vállalkozások egyre nagyobb része, 40 százaléka már jelentős problémaként, tehát a cég üzleti életét akadályozó tényezőként értékeli a munkaerő- és szakemberhiányt – olvasható a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének legfrissebb, 3000 cég bevonásával készített felméréséből. A probléma súlyosságát az is mutatja, hogy ezen cégek aránya 2011 és 2013 között még csak 10 százalék volt. Az új munkaerő felvétele mellett ma már a meglévő munkaerő megtartása is problémát okoz. Az eredmények szerint főként azok a vállalkozások szembesültek munkaerőhiányra visszavezethető nehézséggel, amelyek a megrendeléseik növekedésére számítanak a következő fél évben.

A válaszadók azonban arra is hajlandók, hogy a munkaerő-toborzás megkönnyítése érdekében magasabb fizetést adjanak. Az igényfelmérésből kiderült: a legtöbben még mindig a tapasztalt alkalmazott felvételében gondolkoznak, ezt követően a kezdőket keresik a cégek, és csak a harmadik legfontosabb szempont a vállalkozásnál dolgozó, tapasztalt dolgozók megtartása.

Forrás: Kurucz Árpád

A kutatásban részt vevő vállalatvezetők közel fele arról számolt be, hogy a munkaerőhiánnyal kapcsolatos problémákkal csak az elmúlt egy év során szembesült, tehát a korábbi időszakokban nem befolyásolta üzleti terveit a szakemberhiány. Elsősorban a többségében külföldi tulajdonú vállalkozásoknál gond a toborzási nehéz­ség. Látható, hogy az elsősorban exportra termelő cégek találják meg legnehezebben a szükséges munkaerőt, ágazatokat vizsgálva pedig továbbra is az iparban, az építőiparban, valamint a kereskedelemben jelentős a probléma.

A felmérés is alátámasztja azokat az érdekképviseleti várakozásokat, amelyek szerint a szakemberhiány egyik leghatásosabb eszköze a béremelés. A rendelésállomány növekedésére számítók körében szignifikánsan magasabb a béreket növelni szándékozó cégek aránya, mint ahol a rendelésállomány stagnálására vagy csökkenésére számítanak. A munkaerőhiány problémájának érzékelése e hatásoktól függetlenül is a béremelés nagyobb valószínűségével jár, ez pedig megfigyelhető a magyar vállalati adatokon is. Az idén bérnövelésre készülő cégek aránya 56,5 százalék.