Megjött a gazdák kedve az uniós fejlesztésekhez

Beruházási lázban ég a hazai agrárvilág, a gazdálkodók döntő többsége még ebben az évben szeretné megvalósítani a tervezett fejlesztéseit. A Takarékbank felmérése szerint a válaszadó agrárvállalkozások mintegy 83 százaléka tervez valamilyen beruházást a következő egy évben. A felmérésben részt vevők több mint fele, 56 százaléka technikai fejlesztést, 45 százaléka az üzemméret növelését, 24 százaléka pedig a termelés technológiai színvonalának fejlesztését fontolgatja.

Összességében a válaszadók 76 százaléka gazdálkodása fejlesztésében, 22 százaléka a szinten tartásában, 2 százaléka pedig visszafejlesztésében gondolkodik. Bár a korábbi időszakhoz képest csökkent a különbség, de még mindig az állattartók vezetik a mezőnyt, a legtöbb beruházást ugyanis ebben az ágazatban tervezik a cégek. Mindez nyilván a vidékfejlesztési pályázatoknak köszönhető, a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban ugyanis kissé háttérbe szorultak a szántóföldi növénytermesztést célzó kiírások, míg a kertészeti és az állattenyésztési fejlesztésekre a korábbinál lényegesen több forrás jut. A Miniszterelnökség tervei szerint márciusra az összes vidékfejlesztési felhívás elérhetővé válik. Az uniós finanszírozás népszerűsége pedig megkérdőjelezhetetlen, a válaszadók 58 százaléka pályázna agrártámogatásra a következő egy évben, míg 39 százalékuk vissza nem térítendő támogatás igénybevételét tervezi.

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a legtöbb gazdálkodó a pályázati pénzek mellett saját forrást is áldozna a fejlesztésekre. A beruházásban gondolkodó agrárvállalkozások 55 százaléka tervez önerőt, 31 százaléka támogatást, míg 48 százalékuk valamilyen hitelt is igénybe venne. Az összes válaszadó közel egynegyede mindhárom forrásra támaszkodva szeretné megvalósítani a terveit. A gazdálkodók 19 százaléka az elnyert támogatás mellett csupán önerőt használna fel, tíz százalékuk pályázati forrás nélkül, a megtakarításait hitellel kombinálva finanszírozná a fejlesztést, míg két százalékuk önerő nélkül vágna bele a beruházásba. Összességében azonban továbbra is mérsékelt a mezőgazdasági vállalkozások hitelfelvételi kedve annak ellenére, hogy a fejlesztőbarát környezet adta lehetőségek kiaknázásának a legnagyobb akadálya a tőkehiány. A válaszadók 37 százaléka venne fel hitelt gazdasága számára a következő egy esztendőben.

Az agrárium szereplőinek véleményét, várakozásaikat tükröző hangulati index is azt mutatja, hogy nőtt az optimizmus az agrárcégek körében. A mezőgazdasági vállalkozások döntéshozói között közel 13 százalékponttal többen vannak azok, akik javulást várnak gazdasági környezetükben, mint azok, akik romlásra számítanak. Ami a jövedelmezőséget illeti, a válaszadók 51 százaléka nem számít az idén változásra, míg 33 százalékuk javulást, 16 százalékuk pedig romlást valószínűsít. A cégek jelentős része új alkalmazottak felvételével is számol.