Megállt a lábán a tavalyi büdzsé

A tavaszi választás miatt későbbre tolódhat a 2019. évi államháztartási törvény elfogadása

Jelentős többletkiadásokkal is jól sikerült megvalósítani a 2017-es költségvetési tervet, a nemzetgazdasági tárca államtitkára szerint így tartható a GDP két százaléka körüli éves hiánycél. Banai Péter Benő úgy ítéli meg, a választásokra való tekintettel célszerű lehet eltérni attól a gyakorlattól, hogy már tavaszra elkészüljön a jövő évi költségvetés.

Jelentősen megugrott az államháztartás központi alrendszerének hiánya az év végére, ez azonban, a gazdasági tárca közlése szerint, nem veszélyez­teti a fegyelmezett hiánykezelést.

Az előzetes pénzforgalmi adatok alapján az államháztartás központi alrendszerének tavalyi hiánya 1973,9 milliárd forintot tett ki, ami meghaladja a GDP (bruttó hazai össztermék) öt százalékát.

Ezen belül a központi költségvetés 1904,2 milliárd, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 142,2 milliárd forint hiánnyal zártak, míg az elkülönített állami pénzalapok 72,5 milliárd forint többletet értek el. A múlt év u­tolsó hónapjában a központi alrendszer 334,9 milliárd forint hiányt mutatott.

Mint Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államháztartásért felelős államtitkára tegnap elmondta, a tetemes hiány az EU számításában is fontos eredményszemléletű elszámolásban továbbra is mérsékelt. Bár a 2000 milliárd körüli hézag hatalmas, ez abból adódott, hogy a magyar állam megelőlegezte az uniós forrásokból pénzelt fejlesztéseket.

A jellegé­ben ehhez hasonló tételeket is beszámító elszámolás alapján 2 százalék alatti lehet a 2017-es hiány, ami bőven elmarad az uniós 3 százalékos tűréshatártól. Az államtitkár kiemelte: ez amellett volt lehetséges, hogy az év folyamán életpályamodellre, bérjutta­tásra és egyéb adókedvezményekre is költött a kormányzat.

Ez idén sincs másként, csökken pél­dául egyes élelmiszerek és szolgáltatások áfakulcsa. Mindezt úgy lehetett megvalósítani, hogy a gazdasági feltételek javulása mellett bővült a fogyasztás, emiatt az állam adóbevételei is megnőttek.

Fotó: Teknős Miklós

Kérdésre válaszolva az államtitkár elmondta: mivel idén országgyűlési választások lesznek, célszerű lehet eltérni attól a gyakorlattól, hogy már tavaszra elkészüljön a következő év költségvetése.

Az államtitkár jelezte azt is, hogy 2017-ben is sikerült az államadósság hazai és nemzetközi előírásokban is elvárt csökkentése, még akkor is, ha a magyar kormány alulmarad az Euro­stattal jelenleg is fennálló számí­tási vitá­ban.

Ennek lényege, hogy az állami tulajdonú Eximbank kitettsége a kormányzati szektoron kívülre tartozik (a magyar álláspontnak megfelelően), vagy beszámítandó az összesített adósságba.

Banai szerint mindkét esetben csökken a ráta, előbbi esetében a GDP 72,4 százalé­kára a 2016 végi 73,9-ről, az Eximbankkal együtt a 76-ról 74,5 százalékra. A kérdés még nincs le­zárva, az NGM várhatóan március végéig részletezi álláspontját a kérdésben.