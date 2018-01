Még sok a szabálytalanság

Negatív tapasztalatok a személy- és vagyonvédelemben

Tavaly is folytatódott a kedvezőtlen foglalkoztatási trend a személy- és vagyonvédelem területén, mivel a munkaügyi hatóság által vizsgált vállalkozások 76 százalékánál tártak fel valamilyen foglalkoztatással kapcsolatos jogsértést. A vizsgálati jelentésből az is kiderül, hogy a munkaügyi jogsértések legnagyobb része a munkaidő-beosztással kapcsolatos, de a feketefoglalkoztatás is jellemző.

A vizsgált munkáltatók 76 százalékánál találtak valamilyen foglalkoztatással kapcsolatos jogsértő tevékenységet a hatóságok a tavalyi év utolsó hónapjaiban a személy- és vagyonvédelem területén – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás-felügyeleti főosztályának összefoglaló jelentésé­ben. A hatóságok az ellenőrzések során megállapították, hogy a górcső alá vett több mint ezer vállalkozás munkavállalói közül 68 százaléknak okozott jogsérelmet a munkaadója.

A jelentésben kiemelték: az elmúlt évek ellenőrzési tapasztalatai a legutóbbi vizsgálat során is visszatükröződtek, a munkavállalók kiszolgáltatott helyzetükről és az ágazatban jellemző bizonytalanságokról számoltak be. Ráadásul a munkáltatók egy része székhelyszolgáltatást vesz igénybe, leginkább budapesti címmel, és az ügyvezetők gyakran szerb, román vagy ukrán nemzetiségűek, ami a kapcsolattartást nagyban megnehezíti, a vizsgált cégek sokszor egyáltalán nem teljesítik az iratbecsatolásokat, idézésre nem jelennek meg, nem tanúsítanak együttműködő magatartást, ezzel akadályozzák a munkaügyi hatóság munkáját. Emiatt az ellenőrzés hosszadalmas ügyintézést igényel.

Nem a munkaügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogsértés, azonban fontos kiemelni, hogy munkavállalói jelzések azt a gyakorlatot is megerősítették, hogy egyes személy- és vagyonvédelmi területen működő munkáltatók a munkavállaló foglalkoztatása során járulékfizetési kötelezettségüknek egyáltalán nem tesznek eleget.

A legtöbb dolgozót a munkaidővel kapcsolatos szabálytalanságok érintették. Ezen belül is kiemelkedik a munkaidő-beosztás hiánya, mely a munkaidővel kapcsolatos szabálytalanságok több mint kétharmadát tette ki. Szintén magas volt a munkabérrel kapcsolatos visszaélések száma. A leggyakrabban pótlékokra vonatkozó szabályok megszegése miatt kellett intézkedni. Kiemelhető még a minimálbérre, garantált bérminimumra vonatkozó szabályok megszegése. A hatósági intézkedések legnagyobb része, több mint negyede pedig a munkaidő-nyilvántartási kötelezettség megszegése miatt történt, a hiá­nyos, hamis munkaidő-nyilvántartás és az adminisztráció hiánya közel azonos mértékben fordult elő.