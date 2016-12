Még népszerűbb lesz a csok

A pénzintézetek szerint jövőre jelentősen megnő az igénylések száma

Egyértelmű bővülésre számítanak a családi otthonteremtési kedvezményt igénylők körében jövőre a pénzintézetek. Beszámolóik szerint az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan nő az igény a csokra, amelyet a lakáspiac várható élénkülése is segít 2017-ben.

A lakáspiac élénkülése miatt jelentős növekedést várnak a bankok az új lakás vásárlásához vagy építéséhez kapcsolódó családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igénylésekben jövőre a pénzintézetek a távirati irodának megküldött tájékoztatásuk szerint. A legtöbb kérelmet befogadó pénzintézet, az OTP arról tájékoztatott, hogy a csokfeltételek szeptemberi könnyítésének köszönhetően megduplázódott az új lakást vásárlók aránya az igénylőknél. Egyre többen gondolkodnak a komplex lakásmegoldási lehetőségekben és igénylik a többi állami támogatási formát is. Felidézték: az első három negyedévben a kiadott lakásépítési engedélyek száma országosan majdnem két és félszeresére nőtt a múlt év azonos időszakához képest. Az OTP már 11 ezret meghaladó folyósításnál jár, és idáig több mint 13 ezer igénylő adta be a csok iránti kérelmét.

Forrás: Katona Vanda

Az Erste Bank várakozása is hasonló, szerintük a lakáspiacot élénkítő intézkedések, a csok, az alacsony kamatkörnyezet, az ingatlanpiaci beruházások a jövőben is kedvező környezetet teremtenek. A banknál az év első felében a használtlakás-vásárlás utáni igény volt kiemelkedő, de összességében elmondható, hogy idén nagyrészt új lakásokhoz folyósítottak. Az MKB Banknál a csokot 57 százalékban használt lakáshoz igényelték, új lakás vásárlására 10 százalék, építésre 33 százalék kérelmezte, összesen 7,8 milliárd forint értékben.

Az UniCredit Bank tapasztalata szerint megnőtt az építési célú támogatások száma az év elejéhez képest, jelenleg meghaladja a 25 százalékot, ám az ügyfelek többsége továbbra is használt lakás vásárlásához igényli a támogatást. A banknál jellemzően a kétgyermekesek kérik a nekik járó 1,430 millió forintot használt lakáshoz, és az új lakásoknál is a kétgyermekes ügyfelek vannak többségben, akik a 2,6 millió forintos összeget igénylik.

A K&H Bank arról számolt be, hogy egyelőre nincs elég új lakás a piacon, ezért továbbra is marginális az ezekre igényelt hitelek aránya. A jövőben azonban egyre több új lakás kerülhet piacra, ami a hitelezési arányokon is látszódhat. A csok indulása óta 7,3 milliárd forint támogatást igényeltek az érintettek, illetve további 15,2 milliárd forint összegben folyamodtak hitelért. Az első tíz hónapban 6,5 százalékkal, több mint 9500-ra nőtt a lakáshitel-igénylők száma. A Takarékbank is további emelkedésre számít, mivel a folyamatosan megvalósuló lakásprojektek, az elkészült új lakások, illetve a megüresedő használt lakások új keresletet generálnak. Novemberben is nagyobb ütemben nőtt az új lakásra szóló kérelmek száma a használt lakásokéhoz képest.