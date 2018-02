A Mars pályáját is érinti a Tesla rakéta űrútja

Magyar idő szerint kedden este, a tervek szerint lapzártánk utánra időzítették az Elon Musk által alapított SpaceX űripari társaság új típusú rakétájának tesztjét, az űreszköz helyi idő szerint délután fél 2-kor hagyta el a Föld felszínét. A cél az volt, hogy a rakéta olyan Nap körüli elliptikus pályára álljon, amely érinti a Mars pályáját is. Lapzártánkig nem bizonyosodott be a teszt sikeressége, ám az űreszköz szállítmányával együtt a Föld légkörének elhagyására tett kísérletet. A nagyjából 18 Boeing 747-es repülőgép tolóerejének megfelelő nyomaték az űrrepülőkéhez hasonló, a SpaceX három rakétáját később landoltatni is megkísérelték.

Fotó: Facebook

A NASA Kennedy űrközpontjának 39A startállásáról – ahonnan az Apollo–11 is indult a Holdra – fellőtt, különösen nagy teherbírású és erejű Falcon Heavy nevű jármű tesztelésének kudarcára is fel volt készülve a Tesla Motors vezérigazgatójaként is ismert Musk. Az üzletember a napokban úgy nyilatkozott, hogy az új szerkezetet a korábban kifejlesztett hajtóművekből kombinálták össze, ezek együttműködése pedig csak éles bevetésen igazolható.

A tesztrepülés egyik különlegessége az volt, hogy az ilyenkor szükséges hasznos teher szerepét egy Tesla Roadster töltötte be. Igaz, ezzel azt kockáztatták, hogy a rakéta nem éri el a szökési sebességet, vagyis képtelen elhagyni a Föld gravitációs mezejét. Így ha a tesztrepülés az űrturizmust nem is indítja be, az autónak mindenképpen grandiózus reklámot biztosít.