Már most drága a paksi piac

Az atomerőmű bővítésével a környéken is nőhet a kereslet az albérletekre

Nemcsak Tolna megyéből emelkedik ki a húszezres lélekszámú Paks lakáspiaca, a Tolna megyei kisváros országos viszonylatban is a legdrágább helyek közé tartozik. Az atomerőmű bővítése egyelőre kevéssé érezteti hatását, de a közeljövőben jelentős keresletbővülésre van kilátás, ami tovább növelheti az eladó és kiadó lakások árát.

– Gazdasági ereje miatt Tolna megyében Pakson a legdrágábbak a lakások, olyannyira, hogy a többi megyétől eltérő módon az árak még a megyeszékhelyéinél is magasabbak – magyarázta lapunk érdeklődésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, akit a paksi bővítés lakáspiacra gyakorolt hatásáról kérdeztünk. A hirdetési oldal tavaly év végi adatai szerint a húszezres lélekszámú város négyzetméterre számított, 300 ezer forint fölötti lakásárai számos megyei jogú városét meghaladják. A családi házak valamivel olcsóbbak, de két év alatt az átlagáruk csaknem másfélszeresére, 230 ezer forintra nőtt négyzetméterenként.

A megyeszékhely, Szekszárd panel- és téglalakásárai eközben 220 ezer forint körül állnak, az ottani családi házak négyzetméteréért viszont 180 ezer forintot kell csak fizetni. Még szembetűnőbb a különbség a Pakshoz hasonló népességű – szintén Tolna megyei – Dombóvárhoz képest, ahol az ingatlanok a paksinak lényegében csak felébe-harmadába kerülnek.

– Az elmúlt három-négy évben az országos folyamatokhoz hasonlóan Pakson is elkezdtek drágulni az ingatlanok. A különbség annyi, hogy talán itt valamivel nagyobb mértékű az áremelkedés, és szép lassan továbbra is mennek föl az árak. A vásárlások nagyrészt saját célra történnek, de akiknek van megtakarítása az előző évekből, azok közül egyre többen számolnak azzal, hogy a közeljövőben jó pénzért ki lehet majd adni a lakásokat – mondta lapunknak Puskás Sándor, az Otthon Centrum szekszárdi és paksi irodavezetője, aki szerint ugyanakkor a paksi lakosságra óvatos kivárás jellemző.

A szakember szerint azonban felbolydulásról egyelőre nincs szó, bár egy-egy nagyobb lakásberuházás ára az egekben van. Budapesti vagy székesfehérvári léptékkel mérve persze nem olyan sok, de egy ekkora városhoz képest számos lakás épül. Puskás Sándor szerint főként 6-8 lakásos kis társasházakat húznak fel, és az új lakások vevői közt szép számmal vannak olyanok, akik a családi otthonteremtési kedvezmény millióival vásárolnak.

Balogh László szerint az erőmű bővítése révén vélhetően a kiadó lakások száma és az albérletárak is növekedésnek indulnak a közeljövőben. – Ebből azok a Paks környéki kisebb települések profitálhatnak leginkább, ahol jóval olcsóbbak az ingatlanárak, de a megnövekedett kereslet miatt szóba jöhet majd a bérbeadásuk vagy az eladásuk is magasabb áron – vélekedett Balogh László. Jelenleg átlagosan 80 ezer forintért lehet albérletet találni Pakson egy hónapra, ami ez esetben is a megyeszékhelyek szintjét jelenti.