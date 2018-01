Magyarország közel áll a teljes foglalkoztatáshoz

Az elemzőket is meglepték a novemberi statisztikai adatok

A mérések kezdete óta nem volt olyan alacsony a munkanélküliség Magyarországon, mint tavaly novemberben, az állástalanok aránya pedig 3,8 százalékpontra csökkent. A kedvező adatok még az elemzői várakozásokat is felülmúlták, ráadásul a következő hónapokban – még ha kisebb mértékben is, de várhatóan – tovább csökken a munkanélküliség, s nő a foglalkoztatottság. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az adatokkal kapcsolatban arról beszélt, egyre közelebb kerülünk a teljes foglalkoztatottsághoz.

A szeptember és november között vizsgált időszakban jelentősen, 36 ezer fővel csökkent az egy évvel korábbihoz képest a munkanélküliek aránya, a ráta pedig 0,7 százalékponttal 3,8 százalékra csökkent – közölte tegnap a Központi Statisztikai Hivatal. Ezzel párhuzamosan a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 1,3 százalékponttal 68,8 százalékra emelkedett. Tavaly novemberben összesen 4,450 millióan dolgoztak. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az adatokra reagálva kiemelte: a mérések kezdete óta nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy egyre közelebb van a magyar munkaerőpiac a teljes foglalkoztatottság állapotához.

A foglalkoztatás dinamikus növekedésével a 2010-es kormányváltás óta mintegy 750 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. A növekedés döntően a hazai versenyszférában következett be, ahol 570 ezerrel gyarapodott a létszám. A 68 százalék fölötti foglalkoztatási ráta azt is jelenti, hogy van még tartalék a munkaerőpiacon, a közfoglalkoztatásban dolgozók száma az elmúlt hónapokban csökkent, elősegítve ezeknek az embereknek az elsődleges munkaerőpiaci visszatérését, így egyre kisebb arányú lesz a közfoglalkoztatás a következő időszakban.



A miniszter arra is figyelmeztetett, folytatni kell a szakképzési és felnőttképzési rendszer átalakítását. A munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekkel keresletalapú képzési rendszer kialakítására törekednek, a duális képzésben partner Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára is számítanak. A legnagyobb arányban a 25 és 55 közöttiek foglalkoztatása nő, de 2011 óta a Munkahelyvédelmi akcióprogrammal a 25 év alattiak és az 55 év fölöttiek foglalkoztatását külön járulékkedvezményekkel segíti a kormány. A részmunkaidős foglalkoztatás bővítését is tervezik a kismamák és a gyermekesek körében. Varga Mihály hozzátette: az országban jelenleg meglévő 60 ezer bejelentett üres álláshely feltöltésére nem a külföldi munkavállalók bevándorlása a megoldás, a problémát a belföldi tartalékokból kell orvosolni.

Az elemzői várakozásoknál nagyobb mértékben csökkent a munkanélküliség. Nyeste Orsolya, az Erste ­szenior makrogazdasági elemzője szerint a feszes munkaerőpiaccal magyarázható, hogy a foglalkoztatási mutatók tovább javultak. Az elemző pozitívumként értékelte, hogy az aktivitási és a foglalkoztatási ráta is enyhén emelkedett az előző hónaphoz képest. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője kommentárjában úgy fogalmazott: a 3,8 százalékos munkanélküliségi ráta történelmi mélypontnak tekinthető, a 4 millió 450 ezres foglalkoztatotti létszám pedig egy új csúcs közelében mozog.