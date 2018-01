Magyarország ismét reprezentatív standdal jelenik meg a berlini Nemzetközi Zöld Héten

A tavalyi partnerországi megjelenés után az idén is reprezentatív nemzeti standdal vesz részt Magyarország Berlinben a Nemzetközi Zöld Hét (Internationale Grüne Woche – IGW) kiállításon, a világ legnagyobb mezőgazdasági, élelmiszeripari és kertészeti fogyasztói vásárán, amely pénteken nyitja meg kapuit a látogatók előtt.

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében kiemelte, hogy a január 28-ig tartó rendezvényt hagyományosan magas szintű agrárminiszteri találkozó, illetve több szakmai rendezvény kíséri. Magyarország legfontosabb agrárpiaca Németország, ezért különösen jelentős, hogy minden évben részt vegyen a világ legnagyobb fogyasztói vásárán, amelyre mintegy 65 országból érkeznek állami vezetők – tették hozzá.

A magyar delegációt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter vezeti, aki várhatóan 16 külföldi tárcavezetővel egyeztet a legaktuálisabb szakpolitikai kérdésekről. A miniszter egyeztet a magyar gazdák jövőjét meghatározó, kiemelten fontos témáról, az EU közös agrárpolitikájának 2020 utáni támogatási rendszeréről.

Fazekas Sándor a magyar álláspontot következetesen képviselve a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) soros elnökeként is amellett foglal állást, hogy az uniós agrártámogatások jelenlegi szintjét és EU-költségvetésbeli arányát meg kell őrizni. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a gazdák továbbra is megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszerrel tudják ellátni az európai piacot, a fogyasztók számára kedvező áron – hangsúlyozta az FM.

Az idei, 83. IGW-n 66 országból 1660 kiállító vesz részt, 31 ország – köztük Magyarország – önálló nemzeti standdal. Több év kihagyás után visszatér Oroszország, és ismét az önálló standdal jelentkező országok között van Szlovákia. A magyar stand a lengyel és a francia nemzeti stand között kapott helyet. A díszvendég ezúttal Bulgária. A rendezvényre várhatóan 400 ezren látogatnak el, köztük 100 ezer szakmai vendég.

A vásáron az ágazat új, meghatározó tendenciái külön tematikus kiállításokon is megjelennek, így például kiemelt téma a kézműves ital-, és ételkészítés, és külön csarnokban mutatják be a streetfood előretörését. A berlini rendezvény az agrárdiplomácia egyre fontosabb fóruma is. Az idén tizedik alkalommal tartják meg az agrárminiszterek csúcstalálkozójának is nevezett Globális Élelmezési és Mezőgazdasági Fórumot (GFFA), amelyen részt vesz Fazekas Sándor.

Az első IGW-t 1926-ban rendezték, azóta 129 országból 88 ezer kiállító mutatkozott be a vásáron, 32,9 millió látogató előtt.