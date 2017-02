Látványosan felpörgött a hazai lakásépítés

Csaknem egy évtizede nem adtak ki annyi engedélyt, mint tavaly

Három év után tavaly ismét tízezer lakás épült Magyarországon, csaknem egyharmadával több, mint egy évvel korábban. A kormányzat lakásépítést ösztönző intézkedéseinek hatása a tervezett ingatlanok számában még inkább megmutatkozik: csaknem két és félszer több új lakás építése kezdődhet meg, mint a 2015-ben. A nemzetgazdasági tárca szerint fordulat történt a lakáspiacon, a szakmai szervezetek is kedvező változásról, bizakodó hangulatról beszélnek.

Tavaly 9994 lakás épült, 31 százalékkal több mint 2015-ben – tájékoztatott tegnap a Központi Statisztikai Hivatal. Budapesten és a megyei jogú városokban az előző évihez képest másfélszer több új lakás készült el, de a többi városban és a községekben is kissé nőtt a számuk. Ennél is erőteljesebb felívelés látszik abban, hogy a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések együttes száma 31 599 volt, ami két és félszerese az előző évinek.

Ennél több, mintegy 44 ezer lakásengedélyt legutóbb 2008-ban adtak ki a hatóságok. A fővárosban és a megyei jogú városokban 2016-ban háromszor több lakás építése kapott zöld jelzést, mint egy évvel korábban, de a kisebb városokban is jóval több mint kétszeres a bővülés üteme. Az adatok szerint összesen 12 206 lakó­épület építése kezdődhet meg, ebből 9420 egylakásos családi ház.

– Magyarország erősödését a lakáspiaci fordulat is jelzi, az élénkülés egyértelműen a kormány otthonteremtési programjának köszönhető – közölte a Magyar Időkkel a Nemzetgazdasági Minisztérium, hangsúlyozva, hogy az engedélyek számának elmúlt három évben megfigyelt töretlen emelkedése már megjelenik a lakásépítések megugrásában is. A tárca várakozása szerint a lakásépítések száma tovább emelkedik a következő negyedévekben is. – Ezt támogatja a kormány otthonteremtési programja, valamint az, hogy a novemberi bérmegállapodásnak és az adócsökkentéseknek köszönhetően érdemben javult a lakosság jövedelmi helyzete – írták.

– Bizalmi spirál alakult ki a lakáspiacon – jelentette ki a Magyar Időknek Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke, aki szerint a lakásépítési kedv tovább erősödik majd.

Forrás: Kurucz Árpád

– A kormány intézkedései jövőre érnek be igazán, de már most nagyon kedvező az összkép. A csaknem 31 ezer engedély és bejelentés azt jelenti, hogy jelenleg is mintegy húszezer lakás áll kivitelezés alatt – fogalmazott az az ÉVOSZ elnöke, hangsúlyozva, hogy az ösztönző lépések mellett az is nagyon fontos mozgatórugó, hogy a kereskedelmi bankok a lakáscélú hiteleket már a korábbi időszakhoz képest jelentősen kedvezőbb kamatozással nyújtják.

Komoly gondot okoz ugyanakkor, hogy a lakásépítések területileg nagyon egyenlőtlenül oszlanak el; vannak az országnak olyan részei, ahol a vállalkozások nem igazán érzik a fellendülést. Ezek a cégek Koji László szerint csak akkor tudnak fennmaradni, ha a székhelyüktől távolabbi helyeken is elvállalnak munkákat.

– A lakásépítések számának jelentős emelkedése az elmúlt év fontos pozitív változása volt – kommentálta az adatokat lapunknak a Társaság a Lakásépítésért és Lakásfelújításért Egyesület. A lakásállomány megújítását szol­gáló megfelelő mennyiségű és minőségű lakásépítés eléréséhez és hosszú távú fenntartásához a szervezet további lépéseket is szükségesnek tart.

Ezek közül kiemelték: az új lakások értékesítéséhez kötődő kedvezményes áfakulcs és a családi otthonteremtési kedvezmény fenntartására a kormány tegyen legalább tízéves szándéknyilatkozatot.