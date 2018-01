Lakásáfa: hosszabbítás szükséges

Nem folytatódhat az építőanyagárak és a munkadíjak lendületes emelkedése

A tavalyi erős év után még jobb évet vár az idén az építőiparban az ágazati szakszövetség, amely javaslatcsomagot készített a kormányzatnak a kedvezményes lakásáfa meghosszabbításáról. Koji László lapunknak azt mondta, olyan nagy a kereslet, hogy nagyon sok munka áttolódik 2019-re. Szakértők szerint az építő­anyag- és lakásárak meredek emel­kedése hosszabb távon nem marad.

– Nagyon jó évet zárt az építő­ipar, és az idén még tovább fog bővülni a termelés – jelentette ki a Magyar Idők érdek­lődésére Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke. Mint mondta, a viszonylag gyenge 2016-os évhez képest tavaly 30-32 százalékos fellendülést produkált az ágazat. Ez folyó áron mintegy 2400 milliárd forint termelési értéket jelent, ami kiemelkedő szám, ám az idén ennél is többet, 2700 milliárd forint körüli teljesítményt vár az ÉVOSZ.

– Ez azt je­lenti, hogy az idén is két számjegyű, tíz százalékot megha­ladó mértékű lehet az építőipar termelésének növeke­dése. Feszültséget okozhat azonban, hogy ennél is nagyobbnak tűnik a fizetőképes kereslet az állami és a magánmegrendelői oldalról, amit nem fog tudni teljesíteni az ágazat. Mivel akár háromezermilliárd forint értékű megrendelést is kaphatnak az építőipari vállalkozások, nagyon sok munka áttolódhat 2019-re – fejtette ki.

Koji László közölte, az ÉVOSZ a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségével és az Ingatlanfejlesztői Kerek­asztal Egyesülettel átfogó javaslatcsomagot készített a kedvezményes lakás­áfa 2019 utáni meghosszabbításának ügyében, amelyet december végén eljuttattak a kormányzatnak. – A kedvezményes áfa nemcsak a kormány döntésétől, hanem Brüsszeltől is függ, a magánépítkezések adó-visszatérítési lehetősége azonban hazai hatáskörben van. Ha visszaállna a 27 százalékos kulcs, az jelentős megtorpanást okozna a lakásépítési szektorban – magyarázta Koji László, hozzátéve, hogy a kérdés valószínűleg az áprilisi választások után kerülhet napirendre.

Fotó: Kurucz Árpád

Az ÉVOSZ szerint 2017-ben mintegy 15 ezer lakás készülhetett el, jelenleg pedig nagyjából harmincezer lakás áll kivitelezés alatt, ami nagyobbrészt idén, kisebb arányban pedig jövőre készül el.

Koji László üdvözölte, hogy húszmilliárd forintos fejlesztési program indul, a nagyvállalati beruházási program pedig megnyílik az építőipari kivitelezők előtt is.

– Nagyon fontos, hogy a kis- és közepes vállalakozások mellett a nagyobb cégek is pályázhatnak eszközök, gépek, fejlesztési szoftverek vásárlására. Az ÉVOSZ szakmai segítséget nyújt az ezt igénylő vállalkozásoknak, hogy minél hatékonyabban tudjanak pályázni – mondta.

– Az építőipar éve volt 2017, a tömeges cégalapítás és a felfutó termelés volt jellemző. Már-már a kétezres évek elejéhez hasonló hangulatot tükröznek az ágazat céginformációs mutatói – közölte lapunkkal Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. Az építőiparban tavaly csaknem négyezer cégalapítás történt, s e tömeges alapítás mellé egész évben felfelé ívelő termelési adatok társultak.

– Az ország számtalan pontján magasodó toronydaruk és a sorozatban épülő családi házak láttán talán nem is annyira meglepő a termelési adatok növekedése. Az ágazat adatait szélesebben értelmezve azért látszik, hogy a szektor nem szabadult meg a korábbi problémáitól – magyarázta Pertics Richárd.

Tavaly mintegy 4400 cég szűnt meg az ágazatban, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden tizenkettedik cég egy éven belül megszűnik. Ráadásul csaknem hétezer vállalkozás ellen indítottak végrehajtási eljárást egy év alatt, tehát a fizetési problémák a cégek jelentős részét érintik.

– Az építőipar 2017-es felfutásával párhuzamosan meredeken emelkedtek az ingatlan- és az építőanyagárak, valamint a munkadíjak is, de hosszabb távon vélhetőleg nem marad meg ez a fajta lendület – mutatott rá Pertics Richárd.

Szerinte a csőd- és az adótörvény változásai tovább fogják finomítani a vállalkozók felelősségi körét és felelősségre vonhatóságát, valamint korlátozni fogják a visszaélési lehetőségeket. Ezek együttes hatásai vélhetőleg elősegítik majd az ágazat fehéredését.

– Jogszabályokkal ugyanakkor nehéz lesz féken tartani ötvenezer építőipari vállalkozást. Hosszú távon az üzleti etika fejlődésére és a tőkeerősség növekedésére is szükség lesz az ágazat stabilitásának állandóságához – hangsúlyozta a szakértő.