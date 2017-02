Könnyebb ügyvédet találni a piacon, mint jól képzett kamionsofőrt

A logisztikai iparágban lévő erőteljes költségnyomás akadályozza a hosszú távú innovációk bevezetését a Continental mobilitástanulmánya szerint. A kontinensnyi méretű sofőrhiányt pedig a vezető nélküli rendszerek gyorsabb fejlesztése oldhatná meg.

A járműipari óriás által készített felmérésben a meginterjúvolt logisztikai szakemberek 82 százaléka szerint az is jelentős kihívás, hogy az Európai Unió környezetvédelmi előírásai folyamatosan szigorodnak. Az elektromos hajtásnak sokkal több értelme van a teherautók szegmensében, mint a személyautók esetében – mondta egy szakember a tanulmányban. Aerodinamikailag a jelenlegi kamionok olyanok, mint az istállóajtó. Miért nem tudnak a teherautók is egy első orrkúpot vagy spoilert „növeszteni”, amint felérnek az autópályára? A visszapillantó tükröket pedig kamerákkal kellene helyettesíteni – vélte egy másik szakember.

Ugyanakkor a hivatásos sofőrök – némileg érthető módon – nem nyitottak az innovációkra. A sofőrök 23 százaléka nyilatkozott úgy, hogy járműve rendszerbe kapcsolódásának számára nincs meghatározó szerepe. Emellett 40 százalékuk az automatizált vezetést jelentéktelennek véli az iparág jövőjét tekintve, és ugyanez a véleményük az önvezető konvojokról is. A tanulmányból az is kiderül, hogy az egész iparág a kapacitása határán dolgozik, mivel rendkívül erős a verseny, és a szereplőknek alig vannak forrásaik az innovációkra. A szakemberek szerint a helyzet a kis és közepes méretű szállítmányozási cégek esetében a legrosszabb, hiszen az innovációknak egy-két éven belül meg is kell térülniük, ha helyt akarnak állni a versenyben.

Forrás: OTTO

Vannak még további kihívások is a közúti szállításban: nehéz jól képzett sofőröket találni, erős versengés folyik az EU középső és keleti országaiban is. A sofőrök iránti kereslet fokozódását a megkérdezett német logisztikai szakemberek 91 százaléka megerősítette. – Ma már könnyebb ügyvédet találni, mint sofőrt – mondta az egyik megkérdezett. Az iparágban általános aggodalom, hogy még ennél is nagyobb versenyhelyzetet tartogat számukra a jövő: 84 százalék vélekedik így.

Ezzel ellentétben csupán 27 százalék tekinti jelentős kihívásnak azt, hogy az új szereplők, például az online kiskereskedők (mint például az Amazon.com), felforgatnák a logisztikai piacot. – Már most is végtelen a versenytársak száma Németországban és az egyéb piacokon. Szükség van megkülönböztetésre, a sofőrök és a járművek jelentős hozzáadott értékkel rendelkezhetnek, ezek a magas színvonalú szolgáltatások megkülönböztető jelei – vélekedett az egyik flottamenedzser.