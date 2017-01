Kiürültek a műmézes raktárak, tisztul a piac

A kisebb kiszerelés több hazai vásárlót vonzana

A mézhamisítások feltárásával javultak a hazai méztermelők piacra jutási lehetőségei – erről beszélt a Kaposvári Egyetemen rendezett, csaknem félezer méztermelőt mozgósító dunántúli regionális méhésztalálkozón a földművelésügyi tárca parlamenti államtitkára. Nagy István újságírók előtt úgy fogalmazott: kiürülőben vannak a műmézes raktárak.

Forrás: MTI

– Ezután arra kell törekedni, hogy a méhészek ne nagy tételben, alapanyagként, hanem palackozva értékesítsék a terméküket. Ez nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy egy főre jutó évi hetven dekagrammos fogyasztás két-három éven belül egy kilóra emelkedjen – vélekedett a politikus. A szlovéniai példa alapján több óvodában és iskolában bevezetett mézes reggeli akcióra utalva Nagy István hangsúlyozta: ez az időszak alkalmas arra, hogy a gyerekek megismerjék a méz táplálkozásban, egészségmegőrzésben játszott szerepét. Felvetésünkre, hogy az akác- és a vegyes virágméz is túl drága ahhoz, hogy időnként egy-egy üveg a családi bevásárlókosárba kerüljön, az államtitkár azt mondta: ha leveszünk a polcról egy nagy üveg mézet, és az árát összehasonlítjuk a hozzá hasonló termékcsoportba tartozó mogyorókémmel, úgy a méz valóban drágának tűnik, de ha 20-25 dekás kiszerelésben árusítjuk, akkor már nem. Ezért fontos megteremteni a feltételeket a magyar méz egységes bolti megjelenéséhez, azonos üvegben, zárszalaggal, kupakkal történő árusításához.

Nagy István ezeken túl megemlítette, hogy a méz áfájának csökkentését is kezdeményezni lehet, de – mint rámutatott – még az alapvető élelmiszereknél is van tennivaló. – Ha gazdaság teljesítőképessége azt megengedi, a mézre is sor kerülhet, de nem mondhatom, hogy előre látható időpontban – válaszolta kérdésünkre az agrártárca államtitkára.