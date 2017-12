Kiszállt a magyar állam a Gránit Bankból

Értékesítette a magyar állam a Gránit Bankban lévő kisebbségi tulajdonrészét. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint az állam továbbra is azt tervezi, hogy megválik a tulajdonában lévő bankoktól, ennek megfelelően jövőre újabb eladás várható, ennek a részletein jelenleg is dolgoznak.

Eladta kisebbségi tulajdonrészét a Gránit Bankban a magyar állam – jelentette be tegnap Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A nyertes E.P.M. Kft. a bank indulásától kezdve résztulajdonosa a hitelintézetnek, kilenc további részvényes mellett, a cég egyedüli tulajdonosa Hegedüs Éva, aki egyben a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója. A nyertes pályázó 4,5 milliárd forintot ajánlott a teljes, 36,5 százalékos állami részvénycsomagért, így az állam közvetlen pénzügyi nyereséggel tudott kiszállni a befektetésből. Az állam 2013-ban 2,6 milliárd forint tőkeemeléssel szállt be a Gránitba, ezt 2015-ben másik – 1,7 milliárd forintos – tőkeemelés követte.

– A Gránit az elmúlt évek sikeres működésének köszönhetően középbankká vált, az állam pedig – ahogy ezt 2015 elején az EBRD-vel kötött együttműködési megállapodásban is rögzítette – nem kíván tartós tulajdonrészt birtokolni a kereskedelmi bankrendszeren belül – mondta Varga Mihály. Az állami részvénycsomagot kezelő Nemzetgazdasági Minisztérium júliusban nyilvános, kétfordulós értékesítési pályázatot hirdetett. Az első körben több indikatív ajánlat is érkezett a nyílt felhívásra, amelyekből végül csak Hegedüs Éva cége nyújtott be kötelező érvényű ajánlatot.

A Magyar Idők kérdésére Varga Mihály elmondta, a korábbi vállalásoknak megfelelően a 100 százalékos állami tulajdonban lévő Budapest Bankot is e­ladja az állam, a folyamat jövőre lezárul. Az eladás módjáról még nincs végleges döntés, korábban az is felmerült, hogy tőzsdére vinnék a pénzintézetet. Elmon­dása szerint jelenleg az értékesítés előkészítése zajlik, készülnek a háttérszámítások.

A Budapest Bankon kívül még az osztrák Erste Bank hazai leányvállalatában van az államnak 15 százalékos tulajdonrésze, amit az EBRD-megegyezés megerősítéseként vásárolt meg.