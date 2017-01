Kikopnak a kényszervállalkozások: tovább fehéredik az építőipar

A csok is hozzájárul az ágazat tisztulásához • Aki nem emel a béreken, elveszíti a munkaerőt

Amikor családi otthonteremtési kedvezményről, ötszázalékos forgalmi adóról vagy áfa-visszaigénylésről van szó, ott írásos szerződések, kivitelezési dokumentációk kellenek, ezek az építkezések ezért kivétel nélkül a legális szférában mozognak. A piac részleges tisztulása tehát elkezdődött – mondta lapunknak adott interjújában Koji László. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerint az építőipar legfőbb gondja a nem megfelelő hatékonyság, hiszen Magyarországon egy jó szakmunkás tizenkét órában nem teljesít annyit, mint osztrák kollégája nyolc óra alatt. A szervezet komoly tárgyalásokat folytat a kormányzattal arról, hogy a hazai duális képzés harmadik pillérét is honosítsák meg az építőiparban.

– Felemás év volt a tavalyi az építőiparban. Hogy látja, félig tele vagy félig üres a pohár?

– Van, akinek félig tele, sőt akár teljesen tele, de van, akinek félig üres. Egy biztos: nagyon sok feszültséggel élte meg az építőipar a 2016-os évet. Az egyéb létesítményeket, vagyis az út-, vasút- és más infrastruktúrát építő vállalatok feszültsége abból adódott, hogy több mint harmadával kisebb lett a teljesítményük, mint az előző évi volt. Az épületépítőknél – beleértve a lakásépítőket is – a feszültség jó értelemben keletkezett: egyik évről a másikra jelentősen több munkát kellett elvégezniük. A szaképítőknél a szakmunkáshiány okoz égető problémákat.

– Nemcsak alágazatonként, de területileg is igen eltérő a kép.

– Ez sajnos így van. A fővárosban és a megyei jogú városokban kedvező folyamatok indultak el, ám vannak olyan országrészek, ahol nagyon nehéz évük volt az építési vállalkozóknak. Ez utóbbi a halmozottan hátrányos helyzetű térségekre jellemző, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád vagy Baranya megye egyes részeire. A nagy építkezések alapvetően Budapesten és a Közép-magyarországi régióban összpontosulnak, a kisebb vidéki településeken a lakosság a fő megrendelő. Ugyanakkor egy adott régió vagy megye gazdasági helyzete és átlagos fizetőképes kereslete erőteljesen rányomja bélyegét az építési piacra.

– Sokat beszélünk az elvándorlásról. Mennyire jellemző, hogy szakmunkások az országon belül költözzenek, vagy cégek települjenek át egyik régióból a másikba a kevés munka miatt?

– Ez nem túl gyakori. A mintegy 94 ezer építőipari cégből kilencvenezer tíz főnél kevesebbet foglalkoztat. Ezek a mikro- és kisvállalkozások a székhelyüktől 100-150 kilométernél messzebb nem dolgoznak.

– A mikrovállalkozások nagy része kényszervállalkozás. Mi lesz ezekkel hosszabb távon?

– A következő két-három esztendőben nagy változást várunk. Akikből a rendszerváltozás és az építőipar privatizációs időszaka kényszervállalkozót csinált, azok többsége most jutott el a nyugdíjkorhatárig, sőt már afölé is. Ezeket a vállalkozásokat nem tudják már továbbvinni a vezetőik, másnak viszont nem tudják eladni őket. A kényszervállalkozásokban az igazi érték ugyanis maga a személy, aki azt működtette, ha viszont ez az illető nyugdíjba megy, a cég jellemzően megszűnik.

– Ezekért a vállalkozásokért nem kell majd könnyeket hullatni?

– Éppen ellenkezőleg, ezzel a folyamattal jelentősen tisztulni fog az ágazat. Semmi nem indokolja, hogy ennyire sok kis cég legyen a piacon. A mikro- és egyéni vállalkozások száma a következő években sokkal jelentősebben fog csökkenni, mint az elmúlt évtizedben.

– Reálisnak tartja, hogy a vállalkozások megadják azt a mintegy 40-50 százalékos béremelést, amelyet az ÉVOSZ szükségesnek tart?

– Ennek nem egyik pillanatról a másikra kell megtörténnie, hanem a következő három-négy év során. Ez éves szintre lebontva bruttó 10-15 százalékos emelést jelent, ami nem csak afféle vágyálom, mert az építőipar rá fog kényszerülni erre. Az a cég, amely ezt nem lépi meg, nem tudja majd megtartani a munkaerőt.



– Megfizetik a megrendelők a többe kerülő munkát?

– A közbeszerzéseknél már kötelezően figyelembe veszik a minimális rezsióradíjat, ott eleve kizárják azt, aki ez alatti árakkal számol. De aki magánszemélynek olyan ajánlatot tesz, amelynek óradíja 2550 forint alatt van, az egyszerűen nem nevezhető építési vállalkozónak! Akkor ott valami jogszerűtlenség vagy szélhámosság van. Pista bácsi vagy Mari néni persze örül neki, hogy jön a szépeket ígérő „vállalkozó”, aki olcsón elvállalja a munkát, és leír valamit egy kockás papírra. Ebben azonban nagyon sok a kockázat.

– Van esély arra az adó- és járulékcsökkentéssel, hogy visszaszoruljon a feketemunka az építőiparban?

– Az alacsonyabb jövedelmezőségű cégek továbbra is trükközéssel, részmunkaidős bejelentéssel, részben feketefoglalkoztatással akarnak majd a pia­con maradni. Az építőipari szakmunkásokat a piacnak és a vállalkozónak jobban meg kell fizetnie, munkájukat legálissá kell tenni. A piac részleges tisztulása mindenesetre már elkezdődött. Amikor ugyanis családi otthonteremtési kedvezményről, 5 százalékos forgalmi adóról vagy áfa-visszaigénylésről van szó, ott írásos szerződések, kivitelezési dokumentációk kellenek. Ezek az építkezések kivétel nélkül a legális szférában mozognak.

– Év végén az egyik legnagyobb problémának még nem az imént említetteket, hanem a rossz hatékonyságot nevezte.

– Ez most a legnagyobb kihívás, hisz ebből a szempontból az uniós rangsor alsó harmadában vagyunk. A hétéves recessziós időszak alatt a vállalkozások többsége olyan irreálisan alacsony áron vállalt munkákat, hogy a jövedelmezősége nem tette lehetővé a folyamatos beruházást, az újabb szerszámok, eszközök beszerzését. Magyarországon ma egy jó szakmunkás 12 órában nem teljesít annyit, mint osztrák kollégája 8 óra alatt. Ezen mindenképpen javítani kell.

– Vannak már a duális képzésnek eredményei?

– A legtöbb erőfeszítésünk arra irányul, hogy a szakmát rábírjuk, vegyenek részt a duális képzésben. Ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy ha már átvettük a német típusú rendszert, akkor úgy honosítsuk meg az építőipari képzésben, ahogy az ott jellemző. Németországban ugyanis üzemközi képzőhelyek is vannak, ez a harmadik láb. Amit önmagában egy jó szándékú mikro- vagy kisvállalkozás nem tud a fiatalnak nyújtani, azt ezeken a képzőhelyeken megkapja. Erről most komoly egyeztetéseket folytatunk a kormányzattal.

– Az idei évre igazán nem lehet panaszuk: várhatóan felfutnak a lakásépítések és sorra jönnek majd az újabb és újabb uniós pénzekből finanszírozott nagyberuházások. Lesz minderre kapacitása az építőiparnak?

– Ha van fizetőképes kereslet, a kínálat felnő hozzá. Az építőiparnak 2006-ban folyó áron számítva is 2370 milliárd forintnyi volt a kibocsátása, ehhez képest most alig érjük el a kétezer-milliárdot. Természetesen idő kell a felzárkózáshoz, de képes erre az ágazat. Az építőipari alágazatok között átrendeződés várható. A mélyépítés területén eléggé megcsappantak a feladatok, viszont az ott működő cégek az erőforrásaikkal könnyen át tudnak állni az épületépítésre. Történtek már hasonló átrendeződések korábban is. Ami nagy problémát jelent, hogy a cégek többsége nem látja az idei kapacitáslekötésének a felét sem. Mindenesetre a mélyépítő cégek kivételével a vállalkozások nagy része optimistán várja 2017-et.

– Az elmúlt év a lakásépítések újraindulásáról szólt. Mi látszik ezen a területen?

– Jelenleg 15 ezer lakásra van megrendelése az építőiparnak, sőt már most nagyjából 25 ezer körül van az engedélyezett vagy a bejelentési kötelezettségnek megfelelt lakásszám. Ez a folyamat ki fog tartani. Az ÉVOSZ mindig azt mondta, hogy a lakásépítéseknek piaci alapon kell működniük, de amíg a kereskedelmi bankok csak magas THM-mel finanszírozták a lakosságot, ez nem működött. Nagyon fontos ezért a jegybank kamatpolitikája, mert már vannak olyan kereskedelmi bankok, amelyek 4-5 százalék körüli THM-mel is hajlandók hitelt nyújtani.

– Mikor érheti el az éves újlakás­szám ismét legalább a 20 ezret?

– A lakásépítéseknek van bizonyos kifutása, ez nem egyik napról a másikra történik. Mivel nagyon alacsony szintről indultunk, azt mondjuk, hogy a kormányzati ciklus végén, 2018-ban 20 ezer lakás állhat kivitelezés alatt. A további bővüléssel szerintem 2019–2020 környékén érhetjük el azt, hogy évente ennyi új lakás épüljön.