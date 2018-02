Kevesebb kamatot kell fizetni

Jelentést készített a számvevőszék az elmúlt évek monetáris politikájáról

A Magyar Nemzeti Bank 2012 és 2016 közötti monetáris politikája kedvező hatással volt az államadósság finanszírozási költségeinek csökkenésére, illetve azon keresztül a költségvetési egyenlegre és az államadósság alakulására – erre a következtetésre jutott friss elemzésében az Állami Számvevőszék. A szervezet szerint a kamatoknál százmilliárdos megtakarítás keletkezett.

Tanulmányt készített az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a jegybank elmúlt időszakbeli tevékenységének hatásairól. Az összegzés legfontosabb megállapításainak ismertetésekor az ÁSZ-nál bevezetésképpen arra hívták fel a figyelmet arra, hogy a szervezet elnöke a Költségvetési Tanács tagja is egyúttal, a számvevőszék már csak emiatt is rendszeresen készít elemzéseket az ország pénzügyi viszonyairól, annak változásáról. Kiderült az is: az ÁSZ mostani vizsgálódásakor arra volt kíváncsi, hogy a 2012 és 2016 közötti öt esztendőben miként alakult a monetáris politika, az egyes lépések, újítások milyen következményekkel jártak.

Az elemzés megállapításai közül kiemelhető például, hogy a szóban forgó időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikájának költségvetési kockázatai jelentősen csökkentek. Az államkasszának nem keletkezett fizetnivalója a jegybank miatt: az MNB 2013 és 2016 között nyereséggel tette a dolgát, 2012-es veszteségének összege pedig nem haladta meg az eredménytartalékot. Szót ejtett a számvevőszék elemzése az államadósság témaköréről is.



Megemlítette például, hogy különféle lépéseivel a jegybank hozzájárult az állampapír-kereslet és ezáltal az államadósság belső finanszírozási arányának növekedéséhez. Ez pedig azt hozta magával, hogy csökkent az ország külső sérülékenysége, biztosabb lett az államháztartás finanszírozhatósága és stabilabbá vált a pénzügyi rendszer. Fontos mozzanat az ügyben, hogy az államadósság devizaaránya a 2012-es több mint 40 százalékos mértékről 2016-ra 25 százalék alá mérséklődött. Ezenkívül a jegybanki alapkamat csökkentése az állampapírokat terhelő kamatokat, s ezzel az adósságfinanszírozási költségeket is mérsékelte.

A 2013-ban kifizetett összeghez képest 2016-ban – a számvevőszék számításai szerint – mintegy 250 milliárd forint megtakarítás jelentkezett a kamatoknál. Lényeges ezek mellett a növekedési hitelprogram is. Az ÁSZ-nál rögzítették: az MNB a hitelezés fellendítéséért és a gazdasági növekedés élénkítéséért vezette be a programokat, amelyekkel 2015-ben átmenetileg közel 1500 milliárd forint jegybanki forrás áramlott a gazdaságba.

A különféle tényezőkből és folyamatokból az ÁSZ megállapította, hogy az elemzett időszak monetáris politikája kedvező hatással volt az államadósság-finanszírozás költségeinek csökkenésére, azon keresztül a költségvetési egyenlegre és az államadósság alakulására, amelyek révén a kockázatok is csökkentek. A számvevők azonban bizonyos veszélyforrásokra is figyelmeztettek. Úgy vélték például, hogy a jövőben szükséges felkészülni az árfolyameredmény-csökkenés és a kamatkülönbözet negatív hatásának kezelésére.