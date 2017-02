Kemény fellépést sürget a régió

Erősödik az ellenállás az élelmiszerek eltérő minősége miatt a visegrádi országokban. Szlovákia rendkívüli kormányfői csúcstalálkozót hívott össze, hazánk pedig kezdeményezni fogja, hogy az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának következő ülésén is napirendre kerüljön a kérdés.

Egyre erősebb ellenállás bontakozik ki az élelmiszerek kettős minősége miatt hazánk mellett a régiós tagállamokban is. Szlovákia a napokban rendkívüli kormányfői csúcstalálkozót hívott össze a multinacionális élelmiszergyártók kettős mércéje miatt. A visegrádi országok a jövő héten Lengyelországban egyeztetnek a témáról. Robert Fico szlovák kormányfő közölte: a V4 tagjai felszólítják az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul hozzon olyan intézkedéseket, amelyek meggátolják a multik azon gyakorlatát, miszerint a Kelet-Közép-Európai térség országaiba ugyanazon márkanév alatt rosszabb minőségű termékeket szállítanak.

A TASR hírügynökség jelentése szerint a politikus azt sem zárta ki, hogy szükség esetén a szlovák kormány az európai polgári kezdeményezés eszközéhez folyamodik. – Ha több országból legalább egymillió állampolgár támogatja a kezdeményezést, az Európai Bizottságnak kötelezően foglalkoznia kell a témával – szögezte le. A szlovák miniszterelnök nem kötne kompromisszumokat a kérdésben. Véleménye szerint ha Brüsszelből nem kap támogatást az ügy, akkor Szlovákia egy olyan belső előírást vezethet be, amely előírja, hogy minden közétkeztetési hálózatba kerülő élelmiszer kizárólag Szlovákiából származhat.

– Ez ügyben nagy örömmel megyünk perre az Európai Bizottsággal – szögezte le a miniszterelnök.

Forrás: Bach Máté

Brüsszel egyelőre megpróbálja magát távol tartani az élelmiszerbotránytól. Az egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos a Magyar Időkkel közölte, hogy jelenleg nincs arra lehetőség, hogy az Európai Unió fellépjen a nagy élelmiszergyártók gyakorlata ellen.

Bukarest is lép Románia is vizsgálatot indított a külföldi élelmiszerek minőségét illetően – jelentette be Petre Daea román mezőgazdasági miniszter. Bukarest felállított egy munkabizottságot, amelyben a miniszté­rium, az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi hatóság, valamint a fogyasztóvédelem szakemberei kaptak helyet. Feladatuk megvizsgálni, hogy van-e eltérés a nagy nemzetközi cégek által Nyugat-Európában és Romániában forgalmazott termékek összetétele és minősége között.

Ehelyett szerinte a fogyasztói tudatosságra kell nagyobb hangsúlyt helyezni. Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár lapunk kérdésére közölte: a ma még erkölcsi kérdésként kezelt problémára mielőbb uniós szintű megoldást kell találni. Ezért kezdeményezni fogják, hogy az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának legközelebbi ülésén napirendre kerüljön az ügy.

A témában nemrég megszólalt a cseh agrárminiszter is. Ma­rian Jurecka kijelentette: Csehország is arra fog törekedni az Európai Unióban, hogy tiltsák be az ugyanazon márkájú, de a nyugati országokban tapasztaltnál rosszabb minőségű élelmiszerek kelet-európai értékesítését.

A szlovák földművelésügyi minisztérium a közelmúltban hozta nyilvánosságra azoknak a laboratóriumi teszteknek az eredményeit, melyek szerint több mint kéttucat termék minősége Ausztriá­ban magasabb volt, mint Szlová­kiában. Hasonló vizsgálatot korábban a magyar hatóságok is végeztek. Az eredményekről lapunk számolt be elsőként. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 24 világmárka termékét vizsgálta meg, és kiderült, hogy az itthon kapható tejtermékek, édességek, illetve üdítők íze és állaga is silányabb, mint az osztrák boltokban kaphatóké. A félkész ételek esetében ráadásul mennyiségi hiányosságokat is feltártak. A földművelésügyi tárca vezetője ezt követően átfogó ellenőrzést rendelt el, a közel száz termékre kiterjedő vizsgálat eredményei március közepére várhatók.

A szlovák élelmiszeripari kamara a Hnonline.sk-nak jelezte: amennyiben a kormány továbbra is napirenden tartja a témát, az az Ausztriába irányuló bevásárlóturizmus elterjedéséhez, illetve a külföldi vállalatok beruházásai­nak elmaradásához vezethet. A gyártókat tömörítő szervezet szerint a vizsgálat nem volt objektív, az eredmények alapján pedig nem lehet általános következtetéseket levonni. Közölték: a belföldi gyártók piaci pozícióját a nemzetközi gyártók ellehetetlenítése helyett a szlovákiai feldolgozóipar színvonalának emelésével és a vásárlóerő növelésével lehet javítani.