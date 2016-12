Jövőre megreformálják a külképviseleti hálózatot

A piaci aggodalmak ellenére nem tarolja le a kormány a hazai turizmus külképviseleti hálózatát a számunkra lényeges vendégküldő országokban, helyette egy korszerűbb, az egyes utazási piacok speciális igényeit kiszolgáló rendszert hoz létre – mondta a Magyar Időknek Bienerth Gusztáv. Az úszószövetség elnöki pozíciójára jelentkező turizmusért felelős kormánybiztos közölte, válságmenedzserként tekint az előtte álló újabb feladatra a sport világában, amely szorosan összefonódik a megújult turizmusstratégiával.

December végén megszűnik a turizmus állami irányítási rendszeréhez tartozó jelenlegi külképviseleti hálózat, helyette egy sokkal korszerűbb, az adott célpiaci igényekre szabott marketinghálózat jön létre a külföldi utazási piacokon. Első lépésben felszámolják a több mint két évtizede hazánkat lényegében változatlan módszerekkel népszerűsítő képviseleteket, azonban továbbra is kiemelt hangsúlyt kap a kormány turizmuspolitikájában Magyarország hatékony népszerűsítése a nemzetközi pia­con – közölte lapunkkal a turizmusért felelős kormánybiztos.

Bie­nerth Gusztáv vázolta, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) átszervezésének különböző állomásai vannak: a szervezet részeként működő külképviseleti hálózat mostanra érett meg a teljes reformra. – Az új típusú desztinációs szemlélet megvalósításához és a jövőbeni üzenetek közvetítéséhez jobban illeszkedő külpiaci rendszerre van szükség, ez 2017-ben kiépül – jelezte Bienerth Gusztáv. Mint mondta, mára elavult az a módszer, hogy egyetlen, évek óta ismételt fő üzenetet közvetítünk hazánkról valamennyi turisztikai piacon, ugyanis az egyes országok, közelebbi-távolabbi küldőpia­cok turistáinak eltérőek az igényeik, ehhez alkalmazkodva kell az új marketingeszközöket kialakítani.

Mást üzenni hazánkról

– Máshogy kell megszólítanunk az amerikai, a német, az ausztrál vagy épp a japán vendégeket, ráadásul a gazdag nemzetközi kínálatból a mi országunk kapcsán is csak fő üzeneteket tudnak befogadni, sajátos szempontjaik szerint – fogalmazott a kormánybiztos. Megjegyezte, teljes mértékben támogatja az MTÜ azon döntését, amely a jelenlegi hálózat megreformálásáról szól.

Forrás: Éberling András

Elmondta, több változatban gondolkodnak az új külképviseleti hálózat működését illetően. Lesznek országok, ahol például egy turisztikai attasé képviseli majd hazánk kínálatát a helyi nagykövetségen belül. Másutt olyan külképviseletet hoznak létre, amely egy külföldi partnerrel alapított vegyes vállalatként működik majd, egy másik elképzelés szerint pedig az egyes piacokon az MTÜ százszázalékos tulajdonában lévő cégek végzik majd a marketingtevékenységet. – Szlovéniával például már zajlanak a tárgyalások arról, hogy közös külképviselettel jelenünk meg Koreában – fűzte hozzá a kormánybiztos. Elsőként kijelölik, hogy melyek a hazánk beutazóturizmusának fontos küldőpiacok, ehhez meghatározzák a célországnak megfelelő üzeneteket és az ennek megfelelő stratégiát.

Vonzó sportesemények

Ez amiatt is fontos, mert már most látszik, hogy a magyarországi turizmus új területei vannak feljövőben, amelyeknek meg kell jelenniük a marketingakciókban. Így például a világhírű fesztiváljaink, a megújuló gasztronómiai és gazdag kulturális kínálatunk, a konferencialehetőségek egyre több területen teszik vonzóvá hazánkat, akárcsak a fokozott kormányzati támogatást élvező sportturizmus fejlődése.

– A budapesti turisztikai kínálatban érzékelhető helye lesz a jövőbeni sporteseményeknek, amelyek rengeteg látogatót vonzanak és kiválóan tudják jó hírünket vinni a világban – szögezte le a kormánybiztos, akinek az év elejétől várhatóan tovább növekednek a feladatai. – Arra készülök, hogy a ciklus végéig szóló turisztikai kormánybiztosi megbízatásom mellett továbbra is aktívan dolgozom a 2024-es budapesti olimpia előkészítésén, emellett január 8-án az is eldől, megválasztanak-e a Magyar Úszószövetség elnökének – mondta Bienerth Gusztáv, hozzátéve: utóbbi feladatot társadalmi munkában látná el.

Nem a politika dönt

Ennek kapcsán kérdésünkre úgy fogalmazott, nem tartja magát pozícióhalmozónak, a sport területén végzett eddigi menedzsertevékenysége, illetve a több nemzetközi cég élén szerzett tapasztalatai abban segíthetik, hogy egy korszerű, modern sportszövetséget hozzanak létre, amely megfelelő alapot teremt majd a világszínvonalú programokhoz.

– Még nem tudjuk, kik lesznek a hivatalos pályázók, egy biztos, én köztük leszek. Ezzel együtt arra készülök, hogy nem egyedül pályázom majd a szövetség vezetésére – közölte Bienerth Gusztáv, neveket azonban nem kívánt említeni lehetséges jelentkezőkként. A kormánybiztos ezekben a napokban megbeszéléseket folytat a sportág képviselőivel az elképzeléseiről, mert abban bízik, hogy év elején megalapozott szakmai döntés születik.

– Ez nem egy előre eldöntött kérdés, és nem politikai szempontok szerint dől el – jelentette ki. Hozzátette: az olimpia, a vizes vb, az úszósport, illetve annak képviselői számos metszésponton találkoznak a turizmussal. Ráadásul a nemzetközi sportrendezvények, a FINA-vb, az olimpiai pályázat mérhető módon ösztönzik a vendégforgalmat, mert felhívják a figyelmet a rendező város vonzerejére, és támogatják a kormány minőségi váltásról szóló turizmuskoncepcióját is.