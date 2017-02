Jó üzletet hoznak a hollywoodi produkciók Magyarországnak

A társasági adó visszatérítésére alapuló filmipari támogatás az elmúlt évek tapasztalatai szerint meghozta a várt eredményt: minden ezerforintos visszajuttatás után 1248 forint adóbevétel keletkezik – derült ki egy tegnap ismertetett kutatásból. A magyar módszer és a szakma erőteljes fejlődése a filmes produkciók által keresett európai célpontok között a második helyre repítette Budapestet.

Több mint hússzorosára emelkedett a magyarországi filmipar teljes bevétele 16 év alatt, ami jól tükrözi a támogatási rendszer hatékonyságát is – közölte Andy Vajna, a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos egy tegnapi háttérbeszélgetésen. Míg 2004-ben mindössze 3 milliárd forint volt a bevétel, addig az előzetes adatok szerint 2016 mérlege 65 milliárd forint lesz, ez az év pedig a kormánybiztos várakozása szerint akár 100 milliárd feletti végeredményt hozhat. A vonzerő részben annak köszönhető, hogy a filmipar is részesül a társaságiadó-(tao-)visszatérítésekből.

Így minden magyarországi filmes produkció­nak nyújtott ezerforintnyi adó-visszatérítés 1248 forint adóbevételt generál és 3240 forinttal növeli a bruttó hazai összterméket (GDP) az Orientax adótanácsadó és a Candole Partners tanácsadó cég számításai szerint. A kutatás arra is rámutat, hogy egymilliárd forint adó-visszatérítés 555 munkahely létrejöttét segíti. A kormánybiztos kiemelte, hogy a filmipar az egyedüli, amely már rövid távon is kimutatható profitot termel Magyarország számára azon területek közül, amelyek támogathatók a tao-visszatérítésekből.

Számos más országban is alkalmaznak különféle támogatási rendszereket annak érdekében, hogy vonzóvá váljanak a filmes produkciók számára – mondta Radnai Károly. Az Orientax szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar mintát egyes országok előzmény nélkül, mások pedig a maguk által kidolgozott mintát lecserélve vezették be.



Míg korábban a rangsor végén állt, mára Budapest vált a második legvonzóbb célponttá a filmesek körében London után. A kormánybiztos úgy látja, hogy a két főváros inkább kiegészíti egymást, hiszen nem teljesen ugyanazt kínálják a filmipar számára.

A filmiparban a tágabb értelemben vett foglalkoztatottsági kör mintegy tízezer főre rúg az Orientax szerint. Azon kevés szegmensek közé tartozik, amelyeknél nem tapasztalható a munkaerő külföldre vándorlása – hangsúlyozta Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. vezérigazgatója. Véleménye szerint jól látható, ahogyan az elmúlt évtizedben szinteket lépett a hazai szakma. Míg korábban csak alsóbbrendű munkákat kértek a magyar alvállalkozóktól, ma már szinte teljes stábot is képes felállítani a hazai filmes ipar. Előfordult, hogy az itthon összeállított magyar csapatot magával vitte Londonba a produkció.

A filmalap a szakképzés támogatására is gondot fordít: minden külföldi produkciónál kötelező öt magyar gyakornokot foglalkoztatni, valamint a költség fél százalékának megfelelő összeget, de legfeljebb 15 millió forintot kötelesek befizetni az utánpótlást képző iskolák számára. A filmalap emellett három egyetem diplomafilmjeit is támogatja, de hamarosan saját filmes iskolát is alapítana.

A Magyar Nemzeti Filmalap 2013-ban létrehozta a letétiszámla-rendszert, amelyre a hazai filmek létrejöttét támogatni kívánó vállalatok befizethetik az általuk felajánlott összeget. Ezáltal lehetővé vált a támogatások gyors kifizetése és a 10-25 százalékos ügynöki jutalékok kiiktatása is. A támogatásokat minden évben a tao-alapba befolyt összegekből egészíti ki a filmalap.