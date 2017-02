Ingyenhitel segíthet a baromfiágazaton

A baromfiágazatra is kiterjeszthetik a korábban a jégeső, a fagykár, valamint a sertés- és tejpiaci válság enyhítését célzó százszázalékos állami kamattámogatással elérhető agrár Széchenyi-kártyát – tudta meg lapunk. A folyószámlahitel kapcsán már folynak a tárgyalások a programért felelős Kavosz Zrt. és a Földművelésügyi Minisztérium között.

Kedvezményes hitelkonstrukcióval könnyítené meg a madárinfulenza-járvány miatt nehéz helyzetbe került baromfisok helyzetét a kormány. Bár döntés egyelőre nem született az ügyben, így konkrétumok sem ismertek, lapunk úgy tudja, hogy a korábban a jégeső- és fagykár, majd a tehenészetek és a sertéstartók részére bevezetett agrár Széchenyi-kártyát terjeszthetik ki a baromfiágazatra is. Megkeresésünkre a Széchenyi-kártya programot működtető Kavosz Zrt. megerősítette, hogy tárgyalnak egy hasonló konstrukció bevezetéséről a Földművelésügyi Minisztériummal. Kérdéseinkre a szaktárca hétfőre ígért választ.

Korábban az extrém időjárás, valamint a piaci válságok hatásait tompító intézkedésként vált elérhetővé a jelentős állami támogatással bíró folyószámlahitel. A konstrukció keretében az állam – meghatározott hitelösszegig – teljes költségtérítést biztosított, azaz százszázalékos kamat-, kezességidíj-, illetve kezelésiköltség-támogatással, valamint egyéb költségek megtérítésével segítette a bajba jutott gazdálkodókat. Így az érintettek akár nulla költségű szabad felhasználású finanszírozási forráshoz juthattak az agrár Széchenyi-kártyán keresztül.

Forrás: MTI

A kistermelők körében igencsak kedvelt az agrár Széchenyi-kártya folyó­számlahitele. Közel négyezer vállalkozás összesen 27 milliárd forint kölcsönt vett fel, átlagosan 6,7 millió forintot. A jégkárt szenvedett gazdák közül csaknem 900 vállalkozás több mint hatmilliárd forint összegben vette igénybe a kamat- és költségmentes folyószámlahitelt.

Bár még egyelőre nem látni a járvány végét, már így is jelentős károkat okozott a hazai baromfitartóknak a madárinfluenza. A szigorú állategészségügyi intézkedések miatt hárommillió szárnyast kellett leölni, amelyek értéke meghaladja a hárommilliárd forintot. Ez azonban csak a közvetlen kár, az állattartók és a feldolgozók közvetett módon is jelentős kiesést kénytelenek elkönyvelni. A betegség felbukkanása után sorra mondták le rendeléseiket az Európai Unión kívüli exportpartnerek, ráadásul az országban is több megyében forgalomkorlátozást rendelt el a hatóság. Ehhez adódik hozzá a feldolgozóüzemek kára: a hiányzó alapanyag miatt több helyen az ötnapos munkahetet egynaposra cserélték. S mivel a legtöbben nem szerették volna utcára tenni alkalmazottaikat, a béreket akkor is fizetniük kell, ha feldolgozás hiányában bevételre sem számíthatnak.

Az állami kártalanítással kapcsolatban pénteken a Földművelésügyi Minisztérium jelezte: több mint hárommilliárd forint áll rendelkezésre a madárinfluenza miatti kártalanítások kifizetésére, eddig összesen 1,2 milliárd forintot utaltak az érintetteknek. A leölt állatok után járó kártalanítás minden állattartóra vonatkozik, aki az állategészségügyi előírásokat betartja. – A baromfitartóknál felmerült közvetlen kárigényeket az állam 100 százalékban megtéríti, amelyre a fedezet is rendelkezésre áll. Mindemellett a tárca egy jövedelempótló támogatási konstrukció előkészítésén is dolgozik – jelezte a minisztérium.