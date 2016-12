Ígéretesen alakul az idei államadósság

A legfrissebb statisztika szerint a harmadik negyedév végén a magyar államadósság a GDP 74,3 százalékán állt. Tavaly év végén még 74,7 százalék volt az érték, amely a kormányzati célkitűzés szerint idén 74 százalék alá kerül. A folyamatok alakulása alapján erre minden esély megvan.

További csökkenést követően a bruttó hazai termék (GDP) 74,3 százalékára mérséklődött az államadósság a harmadik negyedév végére, az év közepén még 75 százalékon állt a szint – olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikai kimutatásában. Számszerűsítve az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számításba vett adóssága 25 883 milliárd forintot tett ki, ez a félévi adathoz mérten 25 milliárd forinttal kevesebb, viszont 481 milliárddal több a tavaly év véginél.

Az adósság harmadik negyedévi csökkenéséhez a devizaadósság leértékelődése – a forint erősödése – 178 milliárd forinttal járult hozzá, aminek hatását a nettó hitelfelvétel 153 milliárd forinttal mérsékelte. A szeptember végéig eltelt egy évben a költségvetés finanszírozási igénye mindössze 18 milliárd forint, a GDP 0,1 százalékánál is kevesebb volt.

Forrás: Fotó: Bach Máté

Az év utolsó hetében a nemzetgazdasági minisztérium vezetői és az Államadósság-kezelő Központ is azt jelölte meg célkitűzésként, hogy az alkotmányos előírásnak, illetve az Európai Unió irányába tett vállalásoknak megfelelően 2016-ban is folytatódjon az államadósság elmúlt években tapasztalt stabil csökkenése. A várakozások szerint év végére 74 százalék alá kerül az államadósság aránya, ez a harmadik negyedéves adatok tükrében jelenleg mindenképp reális célkitűzésnek látszik.

Az év utolsó jelentősebb adatközléséből az is kiderül, hogy a háztartások változatlanul főként banki hiteleik törlesztésére koncentráltak, azonban mostanra meglátszik az adatokban a bizalom növekedésével járó fogyasztásbővülés is a hitelezésben. A háztartások hitelállománya a több éve tartó csökkenés után a most vizsgált negyedévben 32 milliárd forinttal növekedett. A hitelintézetek által nyújtott ingatlanhitelek és a fogyasztási hitelek állománya is bővült, döntően az egyéni vállalkozók hitelfelvételei miatt – jelentette az MNB.

Eközben azonban a lakosság növelni tudta a megtakarításait is. A háztartások pénzügyi eszközeinek bővülésében továbbra is a 164 milliárd forint összértékű állampapír-vásárlásoknak volt meghatározó szerepük. Ezen belül a rövid lejáratú papírok iránt mutatkozott nagyobb kereslet. A kormányzat ezen is finomítani szeretne, jövőre például várhatóan megjelenik egy kétéves futamidejű lakossági állampapír, és egyéb termékátalakítások formájában is megmarad a törekvés, hogy minél inkább hosszú lejáratú finanszírozással lehessen biztosítani az állam működését.