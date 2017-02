Hol érdemes az országban új társasházba költözni?

A készülő lakások nyolcvan százalékát Budapesten kínálják eladásra

Egyre több új építésű lakás érhető el országszerte, Budapesten és a megyei jogú városokban januárban már 26 ezer társasházi lakás építése volt folyamatban. A fővárosi 670 ezer forintos átlagos négyzetméterár csaknem a kétszerese a vidékinek, Sopron árszintje a külső pesti kerületekének felel meg.

Több mint 26 ezer új lakást kínálnak eladásra országszerte, a projektek 80 százaléka Budapesten épül – derül ki az Otthon Centrum (OC) lapunknak elküldött újlakás-piaci körképe szerint. A fővárosban jelenleg 338 társasházi építkezés zajlik, amelyekben 21 ezer lakás készül. Ez 2016 szeptemberével összevetve ötven új projektet és négyezerrel több lakást jelent. A kínálat bővülésével az értékesítettség aránya romlott: a tavaly ősszel felmért lakások 40 százaléka volt leköthető, most azonban több mint 60 százalékuk még vevőre vár.

Szinte minden kerületben elkezdődött legalább egy, nagyobb méretű lakóház­projekt. A legtöbb ingatlan a XIII. kerületben épül, ahol 72 beruházásban hirdetnek lakásokat, de nem sokkal marad el a budai XI. kerület sem, ahol 53 projekt lakásai érhetők el. A jelek szerint csak a XXI. kerületet kerüli el a lakó­házépítési láz, de a lakáskeresők köré­ben amúgy igen kedvelt I. kerületben is csupán két projekt van folyamatban. Az új budapesti lakások átlagos négyzetméterára 670 ezer forint volt az év elején, ami 7 százalékos növekedést jelent 2016 szeptemberéhez képest. A legmagasabb, egymillió forint fölötti fajlagos árak a II., az V. és a XII. kerületben jellemzők, míg a XVI., a XVIII. és a XXIII. kerületben 400 ezer forint alatt maradt a négyzetméterenkénti átlagár.

Projektenként vizsgálva 300 ezer és 1,8 millió forint között igen széles sávban mozog a kínálat. A legdrágábban, 1,76 millió forintos négyzetméteráron lehet megvenni az V. kerületi Palazzo Dorottya lakásait, míg a XVIII. kerületi Brigád utcában épülő ház lakásai fajlagosan 279 ezer forintba kerülnek. A felmért projektekben épülő lakások csaknem 40 százalékáért négy nagyvállalat, a Property Market, a Metrodom, a Cordia és a Biggeorge Property felel.

Egészen más képet mutatnak a megyei jogú városok. Az OC felmérése szerint a budapestihez képest feleannyi, 185 társasházi projekt van folyamatban. Ezek jellemzően jóval kisebbek, így a fővárosi lakásszám negyede, 5300 lakás készül bennük, 58 százalékuk pedig még nincs lekötve. Debrecenben 1100, Győrött 1000, Sopronban 550, Kecskeméten pedig 500 lakás épül, ebben a négy városban található a vidéki új lakások majd kétharmada. A vidéki városok átlagos négyzetméterára 350 ezer forintot tesz ki, a legdrágábbnak Sopron számít, ahol az átlagár eléri a pesti külső kerületekét. A legtöbbért kínált soproni fejlesztés lakásai félmillió forintos négyzetméteráron vásárolhatók meg. A legalacsonyabb, mindössze 162 ezer forintos négyzetméterárral egy pécsi projekt rendelkezik. Fontos különbség Budapesthez képest, hogy a vidéki fejlesztők többségének csak egy-két projektje van.

Az OTP Budapesti újlakás-értéktérképe szerint az elérhető társasházi lakások közül 400 azonnal költözhető. A konkrét projektindítások mellett 2016 a nagy bejelentések éve is volt. – Mindeddig nem volt szokás, hogy a beruházók előre beharangozták volna a következő projektjeiket, most azonban a nagyobb cégek egymásra licitálva fedik fel beruházási terveiket évekre előre, ezzel is próbálva magukhoz kötni a potenciális vevőket – olvasható az elemzésben. A verseny erősödése és a vevői igények változása ráadásul újabb hívószavakat hozott építtetői oldalról. – Egyre több társasház honlapján, illetve lakáshirdetésben látni például az „okosotthon” megjelölést vagy a fűtési rendszernél a hőszivattyús, padló- és mennyezeti hőszabályozással kombinált technológiát – írták.