Hódít az online kereskedelem

Házhoz rendelt termékek: tízmilliárdokkal bővült a virtuális piactér Magyarországon

Megállíthatatlan az internetes kereskedelem fejlődése hazánkban: éves szinten 15-20 százalékos az idei forgalomnövekedés a virtuális piacon, amely a tavalyi 319 milliárd forint után becsléseink szerint 360 milliárd forint körüli bevétellel járhat – közölte a Magyar Időkkel a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület elnöke. Ormós Zoltán rámutatott: az e-piac növekedése nagyon intenzív, évente két számjegyű. A karácsony e területen is az év legforgalmasabb időszaka.

Internet nélkül mára elképzelhetetlenné vált a karácsony is: a világháló nemcsak az ünnepi előkészületekben és a családi látogatások megszervezésében, de az ajándékok beszerzé­sében is segített – előzetes becslések szerint idén kétmillió magyarnak. Itthon az ünnepi időszakra esik az egész éves online kiskereskedelmi forgalom negyede, ami becslések szerint ezúttal 90 milliárd forint körül alakult. A virtuális piac a hagyományos áruházak eladásainak gyors ütemű bővülése mellett is rohamtempóban növelte eredményeit egész évben.

– A teljes magyarországi kiskereskedelem 5-6 százalékos idei bővüléséhez képest is nagyon jelentős fejlődést értek el az internetes értékesítők, becslések szerint 15-20 százalékra tehető a forgalomnövekedésük tavalyhoz képest – jelentette ki lapunknak Ormós Zoltán. A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület elnöke rámutatott, hogy az online szegmens a hagyományos kereskedelmi tortán belül a tavalyi 3,7 százalékról 4,1 százalékra tudta növelni részesedését 2016-ban.

Az online vásárlások drasztikus növekedését idén több tényező is befolyásolta. A szövetség elnöke szerint az egyik fontos változás, hogy ebben az évben már fellendült az élelmiszer-értékesítés is az interneten. Ez nem csupán a nagyobb piaci szereplők eddigi jelenlétének, illetve idei belépésének köszönhető, hanem annak is, hogy a kisebb, online boltok is egyre keresettebbek a magyarok körében.

– Nőtt a bizalom a friss áruk internetes megrendelése iránt, jellemzően elsőre kisebb adagokat kérnek a vásárlók. Egyelőre még a nagyobb szereplők viszik el az élelmiszer-termékkörben is a kosárérték nagy részét: tőkeerejük, illetve kapacitásaik jobban lehetővé teszik a profi szolgáltatást, így például a friss áruk azonnali cseréjét, amire egyébként nem kötelezi törvény az online kereskedőket – mondta Ormós Zoltán. Megjegyezte: az interneten évek óta húzóterméknek számító árucikkek közül a ruhapiac robbanása mostanra lecsengett, és már nem a műszaki cikkek – egyébként továbbra is jelentős eladásai – húzzák a teljes piacot.

A feltörekvő online fogalmazás bevételeinek több mint a felét idehaza is néhány nagyobb cég tudhatja magáé­nak, vagyis nagy a koncentráció, de annyira dinamikusan fejlődik a terület, hogy még mindig folyamatosan jelennek meg az újabb szereplők. – Vagyis nem a konszolidáció zajlik az internetes kereskedelemben, hanem egy általános, minden réteget érintő növekedés. Ez az aranyláz időszaka – fogalmazott a szövetség elnöke. Hozzátette, hosszabb távon viszont azok a webkereskedések, amelyek továbbértékesítéssel foglalkoznak, gyenge a raktárkapacitásuk vagy kevésbé fejlett a kiszállításuk, lemorzsolódhatnak a piacról.

Az internetes kereskedelem bővülését idén az is ösztönözte, hogy olyan nagy márkanevek is megjelentek a virtuális térben, amelyeknek vannak hagyományos üzleteik és ismertek a magyarországi kínálatban. – A megbízható márkák vásárlóvonzó erővel bírnak, így azok is megrendelővé válhatnak a virtuális áruházakban, akik eddig idegenkedtek ettől. Az új megrendelők pedig később kipróbálhatják a kisebb virtuális boltok kínálatát is – jegyezte meg Ormós Zoltán. Mint mondta, az is fontos tényező az e-piac fejlődésében, hogy mára a kiszállítást végző szolgáltatók is alkalmazkodtak a speciális igényekhez, javult a logisztikai színvonal. Rövidült a futárcégek kiszállítási ideje, és sokat fejlődtek azok az egyéb lehetőségek is, amelyekkel a vevő hozzájuthat a megrendelt áruhoz.