Hazatérhetnek a pincérek

Erős forgalmat várnak idén a balatoni szállodások

Elégedettek a balatoni szállásadók az év végi ünnepi szezon forgalmával, amely várhatóan az idén is tovább élénkül, eddig nem látott magasságokba repítve a belföldi turizmust.

Biztatóak az előrejelzések a belföldi turizmusban, amely a növekvő jövedelmeknek, a Szép-kártyának és a hosszú hétvégéknek köszönhetően a piac várakozásai szerint egész évben tovább bővül. Magához tért az orosz beutazó turizmus is, és várható, hogy emelkedik a környező országokból érkezők száma.

Magyarország biztonságos hely volt az előző évben és remélhetően az is marad. Van alapja a közismert mondásnak: a turizmus a béke iparága – nyilatkozta lapunknak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióigazgatója. Baldauf Csaba, aki az alsópáhoki Kolping Hotel Spa & Resort tulajdonosa is, elmondta, telt házzal üzemelt a legtöbb szálláshely az év végén, szavai szerint régen volt hasonló jó árbevételük a tó körüli szolgáltatóknak.

Fotó: MTI

Kitért rá, örvendetes az étkezőhelyi vendéglátás forgalmi adójának 18-ról 5 százalékra csökkentése, a keletkező haszon főként a béremelésekre megy majd el.

Hasonlóképp vélekedett a turizmus ez évi kilátásairól a siófoki Residence Balaton Konferencia & Wellness Hotel tulajdonosa. Hoffmann Henrik szerint az ágazatban tavaly soha nem látott fejlődés történt, amely reményei szerint a következő években folytatódik. – Úgy tűnik, a belföldi forgalom lesz 2018-ban is a vidéki turizmus motorja. Van okunk bízni a munkaerőhelyzet javulásában is, mivel a reálbér-növekedés csökkenti vendéglátásból elvándorlók számát, és bizonyára lesznek olyan munkavállalók is, akik visszatérnek majd külföldről – vélekedett Hoffmann Henrik.

Kiemelte, most indul a konferenciaturizmus is, amely nagyobb látogatószámot hozhat. Szerint a Balaton tavaszi és őszi rendezvényei több figyelmet érdemelnének, azonban attól nem kell tartani, hogy a nyári főszezon eredményessége a 2016-osnál gyengébben sikerülne.