Hazánkban fejlesztik tovább a jövő közúti közlekedését

Az egymással kommunikáló gépkocsik segítenek elkerülni a baleseteket

A jövő autóit hálózatba kötik, a mesterséges intelligencia nemcsak azt tanulja meg, amit ma egy sofőrnek kell tudnia, de azt is tudni fogja, amit egy vezető nem láthat. A fedélzeti elektronikák, a vezetést segítő eszközök egy részét Magyarországon fejlesztették ki, és hazánk jó eséllyel továbbra is az autóipari átalakulás első vonalában marad.

Ha az utakon még nincs is sok nyoma, a járműipari hírek az utóbbi időkben nagyon gyakran a vezető nélküli és az elektromos járművekről szólnak. Rá­adásul a két technológia szorosan összefügg a közúti közlekedés jövőjét tekintve – hangzott el Palkovics László, az elektromosjármű-programért felelős kormánybiztos, valamint közoktatási államtitkár – háttérbeszélgetésén. A szakember szerint bár a kereskedelemben már kaphatók tisztán elektromos, illetve autonóm közlekedésre képes járművek, a nagyközönség még nincs tisztában azzal, ahogy mi lesz a következménye, ha a mindennapi használatban nagy számban megjelennek ezek a technológiák.

Forrás: Mirkó István

A százéves automobil a szemünk előtt alakul át valami egészen mássá, és az igazán nagy változásokat nem az jelenti, hogy benzin helyett elektromos árammal kell tölteni az autókat, vagy hogy a kormánykereket csak alkalmanként kell tekergetni. A járművezető feladatainak kisebb-nagyobb részét már most képesek átvenni az elektronikai eszközök, szenzorok. Az aktív sebességtartó berendezéssel felszerelt jármű követi az előtte haladót, ha gyorsít, vele gyorsul, ha lassít, az is fékez, akár a teljes megállásig. Oldalirányban is érzékelnek és beavatkoznak a korszerű berendezések, figyelmeztetnek a sáv elhagyására, vagy akár közbe is avatkoznak, korrigálják a kormánymozdulatokat. Ha szükséges, segítenek a szűk helyre beparkolásban, vagy teljesen el is végzik a manővert.

A nagy ugrás azonban akkor következik el, ha a járművek az önálló manőverezés képessége mellett képesek lesznek csatlakozni a környezetükhöz. A connected car koncepció nem csak azt jelenti, hogy SIM-kártyával látják el a gépkocsikat. A hálózathoz kapcsolódás része a járművek közötti, a járművek és a közút közötti, a járművek és a gyalogosok közötti, illetve mindezek és egy távoli irányító központ közötti kommunikáció. Ma is van olyan gépkocsi, amely az okos közlekedési lámpával lép kapcsolatba, és ennek révén a jármű sebességét úgy állítja be, hogy a zöldhullámban haladjon, ne kelljen feleslegesen fékeznie, gyorsítania.

Az egymással kommunikáló járművek és út megakadályozhatják, hogy egy nem belátható utcasarkon összeütközzön két gépkocsi. A gyalogos zsebében megzizzenő telefon figyelmezteti tulaját, hogy ne lépjen le az útra. A közúti járművek forgalmának menedzselése talán forradalmi gondolatnak tűnik, pedig valójában mind a kötött pályán, mind a légi közlekedésben mindig is működött a forgalomszabályozás. A mozdonyvezető vagy a repülőgép pilótája nem indulhat el anélkül, hogy ne jelentkezne be, nem azonosítaná magát és a járművét, ne közölné pontos helyzetét és útirányát.

A közúti közlekedésben jelenleg minden jármű a maga jogán vehet részt. Az egyre nagyobb forgalom kiszolgálása, a társadalom elöregedése, a balesetek visszaszorításának és a közlekedés káros környezeti következményeinek a mérséklése mind abba az irányba mutatnak, hogy a közúton is intelligens rendszerek vegyék át az irányítást.

Az átalakulás megkezdődött, az új technológiákat az IT- és a járműgyártók fejlesztő intézeteiben folyamatosan végzik, azonban az új világ nem fog egyik évről a másikra beköszönteni – mondta Palkovics László. Hazánk kitüntetett helyzetben van a fejlesztés szempontjából, ugyanis már a 80-as évek óta komoly kutatások folytak a magyarországi egyetemeken az intelligens járműipari megoldások kidolgozásában, és ennek köszönhetően a legfontosabb multinacionális cégek Magyarországra költöztették a laboratóriumaikat. A hamarosan felépülő zalaegerszegi tesztpálya tovább erősíti hazánk pozícióját ebben a versenyben.