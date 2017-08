Fordulhat a kocka: mégis lehet BMW-gyár Magyarországon

Napokon belül dönt a Magna, hogy Zalaegerszegen építi-e fel új üzemét

Új gyárat építhet Magyarországon az egyes BMW és Jaguar modelleket összeszerelő Magna – a hírt nemzetközi sajtóorgánumok tették közzé. A cégnek egy szlovéniai város és Zalaegerszeg között kell választania napokon belül.

Szlovénia és Magyarország régóta versenyben van a Magna International legújabb gyáregységéért, egy fényezőüzemért, amely a tervek szerint 400 embernek ad majd munkát. A szlovén közrádió most úgy értesült, hogy a Magna Magyarországot választja és Zalaegerszegen építi meg az üzemet abban az esetben, ha a szlovén hatóságoktól hamarosan nem kapja meg a gyár megépítéséhez szükséges végleges engedélyt. Ezt ugyanis Magyarországon sikerült megszerezniük, vagyis nálunk már zöld jelzést kapott a beruházás.

A lépésre azért kerülhet sor, mert bár a Magna a szlovén környezetvédelmi ügynökségtől megkapta a szükséges építési engedélyt, azonban azt a helyi civil szervezetek megtámadhatják, így a végleges engedély még nem született meg. Ez viszont nagy probléma a cég számára, hiszen szeretné minél előbb beindítani az építkezést annak érdekében, hogy a termelés a terveknek megfelelően 2018-ban megkezdődhessen.

Idén márciusban jelentette be a Magna, hogy Szlovéniában létesítene egy autó­gyártó-üzemet. A járműipari összeszereléssel és alkatrészgyártással foglalkozó, kanadai–osztrák tulajdonban lévő cég 1,3 milliárd dollár értékű beruházásra készült a központi fekvésű Maribor mellett. A szlovén kormány üdvözölte a vállalat terveit, mivel az a közeljövőben évi 100-200 ezer járművet gyártana le, és további befektetéseket tervez.

Fotó: Reuters

Ugyanakkor a beruházást több helyi gazda támadta, attól tartva, hogy az üzem komoly terhelést jelenthet a környék termőföldjeire, valamint hárman azért ellenzik a Magna gyárépítését, mert egy sokat kritizált szlovén törvénnyel elvették tőlük a földjeiket. Bár az állam kárpótolta volna őket, az eredeti ajánlatot nem fogadták el, az alkotmánybíróságig vitték a fellebbezésüket. A vitatott jogszabály lényege, hogy a nemzetgazdasági érdekből fontos beruházások esetében gyorsított eljárásban lehet területeket államosítani. Végül a helyi sajtó híradásai szerint júniusban visszavonták keresetüket, peren kívül megegyeztek az állammal a földcseréről.

A Magna már korábban közölte, hogy van B tervük is. Ez pedig az, hogy Magyarországon kezdenek bele az építkezésbe, miután már több lehetséges helyszínt is megnéztek. Hazánk ideális választás lehet: a győri Audi-, a kecskeméti Mercedes- és az esztergomi Suzuki-gyárban tavaly több mint félmillió autó készült. Az autóipar több mint 155 ezer embert foglalkoztat, az itt előállított autóipari termékek exportárbevételének aránya meghaladja a 92 százalékot. Magyarországon 620 járműipari vállalat működik, ezek több mint százezer embernek adnak munkát, és évente tizenötmilliárd euró termelési értéket állítanak elő. A teljes magyar ipari termelés tizennyolc, a GDP-nek pedig tíz százalékát adja a járműipar, az export negyede is innen származik. A nagy gyártókon kívül a világ húsz legnagyobb, közvetlen autóipari beszállítójából tizenöt van jelen Magyarországon.

Nagyon sok ideje nincs a Magnának, hogy eldöntse, Magyarországon vagy Szlovéniában építi meg az új gyárat: júniusban megállapodtak a BMW-vel, hogy náluk gyártják majd az új BMW 5-ös széria hibridjeit. Azonban a cég jelenlegi gyártókapacitása mellett teljesíthetetlen lenne a szerződés, mivel az év elején a Jaguarral kötöttek hasonló beszállítói szerződést – írta meg korábban a Reuters. A Magna Internatio­nal a világ harmadik legnagyobb autóalkatrész-beszállítója, mintegy 161 ezer embert foglalkoztat és 327 gyára van a világ 29 országában.