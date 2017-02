Föld alá viszik a forgalmat és a buszvégállomást

A közeljövőben megkezdhetik a debreceni intermodális személyszállítási központ építését, az állami beruházó a kivitelezéshez lebonyolító mérnököt és műszaki ellenőrt keres az uniós közbeszerzési értesítőben. A 21 milliárd forint európai uniós és hazai forrásból készülő fejlesztés kivitelezési munkái idén megkezdődnek, az új debreceni főpályaudvar átadása 2019-ben várható.

A megyeszékhelyek közül elsőként a debreceni intermodális személyszállítási központ (IKKK) építése kezdődik meg, jelentette be a szaktárca, amikor a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) és a város vezetői tavaly ősszel megállapodást kötöttek a főpályaudvar átépítéséről. A NIF azóta már közzétette pályázatát a központ és kapcsolódó létesítményeik kivitelezése során közreműködő lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában. A nyertesnek el kell látnia a mérnöki feladatokat egy 42 325 négyzetméter hasznos alapterületű, térszín alatt kétszintes pinceszint+földszint+3 emelet szintszámú, térszint fölött 4 épületrészt – többek között egy 386 férőhelyes parkolóházat is – magába foglaló közforgalmú épületegyüttes átépítése, építése során. Az építkezéshez bontási munkák is tartoznak, mintegy 11 200 köbméter mennyiségben. Az átépítéssel érintett vasútállomás központi állomásépülete helyi védelem alatt áll.

A feladat része a létesítmények építéséhez kapcsolódó külső közműkiváltások elvégzése, a 4. számú főút Petőfi téri szakaszának átépítése 885 méter hosszban, mintegy 430 méter hosszon a felszín alá vezetve. Ezen kívül el kell végezni a 47. számú főút és 4. számú főút csatlakozásának átépítését, a meglévő jelzőlámpás csomóponti forgalomirányítási rendszerének bontását és újak építését. Az IKKK gépjárművel és kerékpárral történő megközelítését szolgáló önkormányzati utakat és parkolókat át kell építeni, és mintegy 8000 négyzetméter térkőburkolatot kell építeni. Új villamosvágányt, -megállóhelyet, felsővezetéket, valamint jelző- és biztosítóberendezéseket létesítenek, valamint kialakítják az IKKK akusztikus és vizuális utastájékoztatási és jegyértékesítési rendszerét. A NIF immár másodszor módosította a borítékbontás időpontját, a legutolsó szerint március 6-áig várják az ajánlatokat.

Az átépítés teljesen átformálja a debreceni főpályaudvar arculatát: egy helyre kerül a vasúti terminál, az autóbusz végállomása, valamint a villamos- és helyi autóbusz-megállók. A pályaudvarnál föld alatt vezetik át a 4-es számú főút nyomvonalát, és föld alá helyezik a 20 ezer négyzetméteres buszpályaudvart. A jelenleg szinte elviselhetetlen felszíni forgalom – naponta több mint ezer autóbusszal –, a jelentős kamion- és személyautó-forgalom megszűnik az új központ megépítésével. Tavasszal kezdődnek meg a munkálatok és 2019-ben adják át a forgalomnak Debrecen közlekedési csomópontját.