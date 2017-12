Fellendíti a turizmust a Kisfaludy-program

Önkormányzatok is igényelhetnek szálláshely-fejlesztési támogatást

Történelmi jelentőségű fejlesztés előtt áll a turizmus, az elkövetkező tíz-tizenöt évben együttesen 300 milliárd forint fordítható az ország öt, már most is legvonzóbb üdülési régió szálláshelyeinek fejlesztésére. A szállodák és panziók bővítésére, szolgáltatási színvonaluk emelésére és jövedelmezőségük javítására pályázó kis- és középvállalkozások, továbbá a több száz szobás szállodák tulajdonosai, üzemeltetői akár 70 százalékos vissza nem térítendő támogatásra is számíthatnak. Szakemberek szerint biztató, hogy a program első ütemébe tartozó Tokaj–Felső-Tisza–Nyírség régióban a vártnál nagyobb az érdeklődés a támogatások iránt.

Átrajzolja hazánk turisztikai térképét a Kisfaludy szállásfejlesztési program, amelynek eredményeként harmincezer, javarészt vidéki szállodai szoba és panzió újul meg, jövedelmezőbbé válik a szálláshelyek üzemeltetése, erősödik a desztinációs szemlélet, új és komplex turisztikai fejlesztési projektek állnak össze. Az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat teret nyit a térségi kínálat gazdagításának, csökkenti a szezonalitást, növeli a vendégek és a vendégéjszakák számát, a szálláshelyek árbevételét, és ezzel együtt legalább ötezer új munkahelyet teremt – olvasható a Kisfaludy-programban.

A kiemelt turisztikai fejlesztések az ország öt, fővároson kívüli térségét, a sopron–fertő tavi, a balatoni, a dunakanyari, a tokaj–felső-tisza–nyírségi és a debrecen–hajdúszoboszló–hortobágy–tisza-tavi régió kínálatát fogják gazdagítani és vonzóvá tenni együttesen 300 milliárd forint, ötven-ötven százalékban európai uniós és hazai forrásból elnyerhető, vissza nem térítendő állami támogatás felhasználásával.

Fotó: MTI Fotó: Rosta Tibor

A múlt év októberében indult program első üteme a vidéki panziók, továbbá a Tokaj–Felső-Tisza és a Nyírség üdülőrégióban a működő szállodák bővítésére, szolgáltatásaik fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.

– A reméltnél nagyobb az érdeklődés a pályázati ütemben első helyre került tokaji térségben, ahol a pályázók elsősorban a szállodai szobák felújításától remélik szolgáltatásaik színvonalának emelkedését és a jövedelmezőség javítását – mondta lapunknak a november végén Hajdúszoboszlón tartott szállodaszövetségi közgyűlésen elhangzottakra utalva Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióigazgatója. Megjegyezte: biztos benn, hogy a balatoni pályázatokat már a jövő év első napjaiban kiírják.

A Tokaj–Felső-Tisza–Nyírség turisztikai térségben is nyitottak az ajtók a fejlesztési támogatásra várók előtt. Pályázatot nyújthat be 200 szobás szálloda tulajdonosa vagy üzemeltetője, feltéve, hogy egy lezárt üzleti év áll mögötte, de pályázhatnak szállodai színvonalemelést szolgáló célra gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, költségvetési szervek, sőt még önkormányzatok is.

A támogatás odaítélésének kritériumai között szerepel egyebek mellett, hogy a szálláshely-tulajdonos vagy üzemeltető legalább 3 csillagos ­Hotelstars-minősítést vállal, továbbá hogy szállodáját legalább évi 360 napon, minimum 50 százalékos kihasználtsággal nyitva tartja. A Kisfaludy-program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.