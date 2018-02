EU-prognózis: gyorsul az idén az EU gazdasági növekedése

Az Európai Bizottság (EB) téli gazdasági előrejelzésében a tavalyi kiemelkedő gazdasági teljesítménynél is gyorsabb bővülést vár idén: a korábban prognosztizált 2,1 százalék helyett 2,3 százalékos, 2019-re pedig 1,9 százalék helyett 2 százalékos növekedést jelez előre az euróövezetben és az unió egészében is.

A szerdán nyilvánosságra hozott jelentés szerint az euróövezet és az Európai Unió egészének tavalyi gazdasági növekedési üteme felülmúlta a várakozásokat, becslések szerint 2017-ben az euróövezeti és az uniós gazdaság növekedése egyaránt 2,4 százalékos volt. Ez az elmúlt évtized leggyorsabb üteme.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a gazdasági prognózis bemutatásakor kijelentette: az euróövezet növekedési üteme sose volt még ilyen erőteljes a pénzügyi válság óta.

A munkanélküliség és a költésgvetési hiány tovább csökken, és végre a beruházások is számottevő mértékben emelkednek. A gazdasági növekedés kiegyensúlyozottabb a tíz évvel ezelőttinél, és tartósabbá is tehető, az intelligens strukturális reformok és a felelős fiskális politika megtartásával.

Mint elmondta, a folytatódó növekedésben közrejátszik egyrészt a munkaerőpiaci helyezet javulása és a különösen kedvező gazdasági hangulat mellett jelentkező erőteljesebb ciklikus lendület, másrészt pedig a nemzetközi kereskedelem vártnál komolyabb élénkülése.

Az erőteljes kereslet, a kapacitáskihasználás magas szintje és az ösztönző finanszírozási feltételek az előrejelzési időszak folyamán várhatóan kedvezően hatnak a beruházásokra – emelte ki.

A biztos szerint az infláció továbbra is mérsékelt lehet, a maginfláció várhatóan visszafogott lesz. Az általános infláció továbbra is tükrözi az energiaárak jelentős befolyását, és várhatóan szerény mértékben növekedni is fog.

Az előrejelzés szerint az euróövezeti infláció tavaly elérte az 1,5 százalékot és 2018-ban is 1,5 százalékon marad, majd 2019-ben várhatóan 1,6 százalékra emelkedik.

A növekedési előrejelzéssel kapcsolatos kockázatok összességében kiegyensúlyozottak. A gazdasági növekedés rövid távon felülmúlhatja a várakozásokat, középtávon a globális értékpapír-árfolyamok sebezhetővé válhatnak a kockázatok és az alapvető gazdasági tényezők újraértékeléséből adódóan.

A Brexit-tárgyalások bizonytalan kimenetéhez kapcsolódó, lefelé mutató kockázatok továbbra is fennállnak, amelyek a geopolitikai feszültségekkel és a fokozottabb mértékben befelé forduló és protekcionista szakpolitikák felé való elmozdulás esélyéhez kapcsolódnak.

Moscovici hozzátette, figyelembe véve a szigetország EU-ból való kiválásáról folytatott tárgyalásokat, a 2019-re vonatkozó előrejelzések azon a tisztán technikai feltételezésen alapulnak, hogy a 27 tagú unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolat ot tekintve fennmarad a jelenlegi állapot.

Ez kizárólag az előrejelzés céljaira szolgál, és semmiféle módon nem érinti az kiválás folyamatát rögzítő, az uniós szerződés 50. cikke alapján folyó eljárással kapcsolatos tárgyalások kimenetelét.