Erősítené jelenlétét hazánkban a cseh csoport

A társaság vállalatai között alacsony szén-dioxid-kibocsátásúak és karbonsemlegesek is vannak

Egyelőre nem látható tisztán az energiapiac távolabbi jövője, de kulcsfontosságú az infrastruktúra fejlesztése Pavel Janík, az EPH energetikai vállalat magyarországi tevékenységéért felelős igazgatója szerint. A prágai székhelyű vállalatcsoport tovább erősítené magyarországi jelenlétét, miután nagyjából egy éve került hozzá a Budapesti Erőmű Zrt.

Az EPH-csoport az áram- és hőtermelés mellett annak elosztója és szolgáltatója is, a közép-európai régión kívül Németországban, Olaszországban és az Egyesült Királyságban is meghatározó szereplőként – kezdte a prágai székhelyű vállalatcsoport bemutatását Pavel Janík, az EPH magyarországi tevékenységéért felelős igazgató. A 22 ezer főt foglalkoztató, csehországi központú társaság két üzletágának egyike tartalmazza a földgáz továbbításával és tárolásával, a gáz és az áram elosztásával foglalkozó üzletágakat.

Idetartozik a hőtermelés és a távfűtési üzletág, így a Budapesti Erőmű Zrt. (BERT) is, amely részvényei­nek 95,62 százalékát a 2015 decemberében zárult tranzakció során vette meg a francia EDF-től a cseh vállalat. Ez az üzletág, az EP Infrastructure termeli a cégcsoport bevételének markáns részét, biztosítja az adózás előtti eredmény legnagyobb hányadát és a pénzforgalmat.

A másik nagy üzletág az energiatermelésért felelős, ezen a téren részben vagy teljesen számos különböző céget tulajdonol az EPH a fent említett országokban. Az EP Power Europe nevű ág zöldenergia hasznosításával is foglalkozik, nem kizárólagosan a fosszilis energiatermeléssel. A csoporton belüli vállalatok között sok kifejezetten alacsony szén-dioxid-kibocsátású vagy éppen karbonsemleges.

Pavel Janík szerint bár a megújuló energia kétségtelenül egyre nagyobb hányada az energiamixnek, de a rendelkezésünkre álló infrastruktúra nem alkalmas arra, hogy teljes egészében a zöldenergia-forrásokra támaszkodjunk. – Az infrastruktúra karbantartása és fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítható legyen a villamos energia felhasználóinak a kínálat – mondta Pavel Janík, hozzátéve, hogy a jelenleg zajló piaci folyamatokból egyelőre nem látható tisztán, hogyan néz majd ki az energiapiac távolabbi jövője.

A vállalatcsoport sikeres évet tud maga mögött, lezárta például a svéd Vattenfall németországi leányvállalata vagyontárgyainak felvásárlását, ennek révén az EPH meghatározó szereplővé vált a lignitbányászat és az energiatermelés területén Németországban. – Modern eszközökről van szó, amelyeknek fontos szerepük van a németországi infrastruktúra fenntartásában. Keressük a további lehetőségeket is, például egy lengyelországi felvásárlásról is tárgyalunk – közölte az igazgató, majd részletesebben is beszélt a magyarországi akvizícióról.

– Büszkék vagyunk arra is, hogy a birtokunkba került a BERT tulajdonjoga, hiszen a lépés tökéletesen illik a stratégiánkba. Ahogyan említettem, aktívak vagyunk a távfűtés területén, például Prágában is, ezért úgy gondolom, hogy komoly lehetőség nyílt a szinergiák és az együttműködések kiaknázására azáltal, hogy a BERT a portfóliónkba került.

A vállalat nagyon együttműködő, és lényeges, hogy a budapesti távfűtés majdnem felét látja el, évente 6 petajoule hőenergiát termel. Nagyszerű platformot biztosít a vállalatcsoport számára a magyarországi jelenléthez. Természetesen a BERT körülményei változnak, ami azt is jelenti, hogy az erőműnek az új feltételek mellett is gazdaságosan kell működnie.

Az EPH további olyan lehetőségeket is keres, amelyek erősítik a magyarországi jelenlétét, hiszen ha sikerül belépnie egy piacra, szándékában áll ott jelentős szereplővé válni. Pavel Janík a részletekről nem kívánt nyilatkozni, de hozzátette, hogy a társaságcsoport helyi pénzügyi partnerekkel való kapcsolatépítéstől sem zárkózik el, jelenleg ennek lehetőségeit vizsgálják.