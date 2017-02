Eljött a kisadózók Mekkája

A kata és a kiva is könnyítéseket hozhat az idei évtől

Már harmincezerrel nőtt eddig azon társaságok száma, amelyek a kisadózó vállalkozások tételes adóját választották. Ennek részben az az oka, hogy a kormány 2017-től a duplájára emelte ennek az adónemnek a bevételi határát, a korábbi évi hatmillióról tizenkétmillió forintra, emellett egyéb könnyítéseket is bevezetett a cégeknek. A kisvállalati adót választók száma megduplázódott, csaknem elérte a tizenháromezret idén, itt az adókulcs csökkent.

A kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) választó vállalkozások száma idén elérte a 189 ezret, számuk 2017-től harmincezerrel nőtt – közölte tegnap Izer Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium adózásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára. Felidézte, ennek oka, hogy a kormány az idei évtől a duplájára, tizenkétmillió forintra emelte a kata bevételi határa. Emellett az egyéni vállalkozók, önfoglalkoztató vállalkozások egy tételes adó befizetésével kiválthatják a társasági adót, a személyi jövedelemadót, a járulékokat, a munkáltatót terhelő adókat, tehát a legtöbb fontos adónemet. A katázók havi ötvenezer forint befizetésével eleget tesznek a legtöbb adózási kötelezettségüknek. A nem főállásban dolgozó kisadózóknak lehetőségük van 25 ezer forintos mértékkel is adót fizetni. Azok, akik felkészülnek egy esetleges munkaképtelen helyzetre, vagy előre a nyugdíjas évekre, azok havi 75 ezer forint megfizetésével meg tudják emelni a juttatási alapot, amit a táppénz vagy a nyugdíj számításakor figyelembe vesznek. Izer Norbert kiemelte: a kata szabályozása rugalmas, mivel amennyiben a vállalkozó meghaladja az adózási forma értékhatárát, akkor sem kell kilépni, a többlet utáni negyvenszázalékos adó megfizetésével a kata hatálya alatt lehet maradni.

Forrás: 123RF

A kisvállalati adót (kiva) választók is számos előnnyel találkozhatnak az idei évtől – hangsúlyozta a helyettes államtitkár. A legfontosabb változások közül kiemelte, hogy az adókulcs a korábbi 16 százalékról 14 százalékra csökkent. Az adókötelezettség meghatározása egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált, illetve kedvezőbb lett több részletszabály is. A vállalkozások nyolcvan százaléka jobban járhat ezzel az adónemmel, mint a társasági adóval. Duplájára emelkedett a munkavállalók létszámkorlátja is, már ötven foglalkoztatottig választhatják a cégek ezt az adózási formát, illetve ötszázmillió forint árbevételig. A szabályozás itt is rugalmas, akkor sem kell kilépni a kivából, ha az alkalmazottak száma eléri a száz főt, az árbevétel pedig az egymilliárd forintot. A kivát választók száma megduplázódott, csaknem elérte a 13 ezret idén, és ennél az adónemnél is biztosított az év közbeni áttérés lehetősége. Izer Norbert hozzátette, az adózási forma kiválasztását megkönnyíti a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett kalkulátor is.

Korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lapunk kérdésére arról tájékoztatott, az adózási formákhoz újonnan csatlakozókkal együtt bőven kétszázezer fölé kúszhat a két vállalkozói adótípus tagjainak létszáma. Ez egyben azt is jelenti, hogy nagyjából minden negyedik hazai gazdasági szereplő az egyszerűsített adóformák valamelyike szerint teljesítheti befizetési kötelezettségét. A kata szabályrendszere eddig is nagyon népszerű volt: 2016 elején 133 ezren katáztak, és mivel a csatlakozásra egész évben adott a lehetőség, az érintettek létszáma hónapról hónapra emelkedett, mégpedig három-négyezerrel. A kivát a NAV adatai szerint tavaly év elején hat és fél ezer vállalkozás választotta, számuk várhatóan folyamatosan emelkedik idén is.