Elhatárolódik a Tesco Czeglédy Csaba cégétől

A Tesco nem áll szerződéses viszonyban a Human Operator Zrt.-vel, semmilyen megállapodás nincs a két cég között – közölte a Magyar Időkkel a Tesco-Global Áruházak Zrt. annak kapcsán, hogy a sajtóban megjelent: a múlt héten előzetes letartóztatásba került Czeglédy Csaba MSZP-s szombathelyi képviselő, akinek a nevéhez köthető diákmunkaerő-közvetítő cégcsoport más láncok mellett a Tescóval is szerződéses viszonyban áll.

Úgy tűnik, elhatárolódik a Tesco áruházlánc a múlt csütörtökön több milliárd forintos adócsalás gyanúja miatt előzetes letartóztatásba került MSZP-s képviselő, Czeglédy Csaba munkaerő-közvetítő cégétől, a Human Operator Zrt.-től, noha a társaság hivatalos web­oldalán jelenleg is több mint harminc állásajánlatot kínálnak az áruházlánc egységeibe.

– A Tesco és a Human Operator között nincs szerződéses jogviszony. A Tesco vizsgálja a helyzetet – közölték megkeresésünkre annak kapcsán, hogy a 444.hu a hétvégén megírta, a szombathelyi szocialista képviselő, aki az MSZP ügyvédjeként is ismert, és a gyanú szerint 2013 és 2016 között többszintű iskolaszövetkezetes céghálón keresztül társaival együtt milliárdokat csalt el a költségvetéstől, cégein keresztül szerződéses jogviszonyban áll több nagyobb áruházlánccal, mint például a Tesco, illetve a drogériák pia­cán a DM, a Rossmann és a Muel­ler. Mivel a zrt. vagyonát zárolták, diá­kok ezrei nem jutnak hozzá jogos fizetésükhöz a már elvégzett munkáért, emiatt többen nem folytatják a szövetkezeteknél vállalt munkavégzést, ami megzavarhatja a szerződött áruházak napi működését.

A Magyar Időknek hétfő késő estig a három másik megkérdezett áruházlánc nem válaszolt, azonban a Tesco kijelentette, semmilyen megállapodása nincs a céggel, így azt sem tudtuk meg, milyen hatással van az egyre nagyobb arányban alkalmazott diákmunkaerő kiesése a napi kiszolgálásra.

Ez amiatt érdekes, mert annak ellenére, hogy a Tesco állítása szerint a cégek között nincs megállapodás, a Humanoperator.hu internetes oldalon Ceglédtől Kazincbarcikáig, illetve Győrtől Budapestig kínálnak többtucatnyi álláslehetőséget a Tescónál.

– Az is elképzelhető, hogy az egyik alvállalkozó iskolaszövetkezeten keresztül szerződtek le az áruházzal, a Human Operator Zrt. weboldalára azonban megállapodás híján nem kerülhetett volna fel többtucatnyi tescós álláshirdetés – mondta a lapunk által megkérdezett munkajogász.

Forrás: Bach Máté

A multinacionális áruházlánc életében nem ez lenne az első szocialista kötődésű kapcsolat. Ismert, a Tescót évekig üzleti szerződés kötötte a Braun and Partners marketingkommunikációs tanácsadó céghez, amelynek tulajdonosa az a Braun Róbert, aki Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök stratégiai főtanácsadója volt 2004 októbere és 2005 áprilisa között, később pedig Simor András, a jegybank egykori elnökének tanácsadója is volt. Erről a pozícióról egyébként később a be nem vallott MSZP-párttagsága miatt mondatták le.

Braun cégtársa, Iglódi Csaba ugyancsak milliós nagyságrendű, még 2015-ben is érvényben lévő megállapodásokat kötött a Tescóval, amelynek részeként úgynevezett coachingot, vagyis személyre szabott tanácsadást tartott a vállalat felső vezetőinek.

Az áruházlánc baloldali kötődése a szociális partnerekkel való kapcsolattartásban is érzékelhető: több markáns, a munkavállalókat érintő kérdésben a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével szemben az évek során inkább a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) érvényesült a munkavállalói érdekek képviseletének jegyében. Akkor is, amikor a KASZ vezetője, Sáling József a kötelező vasárnapi pihenőnap bevezetése előtt 2014 decemberében kormányellenes tüntetésen vett részt, nyíltan kiállva a multicégek érdekeiért a dolgozókkal és az Orbán-kormánnyal szemben.