Egyre kedveltebb a panel

Elsősorban a városba költözők és a befektetők keresik

A panellakások árnövekedése az idén is meghaladta a téglaépítésűekét, a kereslet pedig továbbra is igen élénk irántuk. Budapesten minden ötödik lakáskereső, a megyeszékhelyeken pedig az érdeklődők több mint harmada vásárolna panelt. Mivel számos vidéki városban a lakásállomány döntő része családi ház vagy panellakás, utóbbiak drágulása húzza a helyi ingatlanpiacot.

– Az elmúlt két és fél év árnövekedése a panellakásoktól indult, és ez a lakástípus még mindig élen jár a drágulásban – mondta lapunknak Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője, hangsúlyozva, hogy idén az eladott lakótelepi lakások országos átlagára már meghaladta a négyzetméterenkénti kétszázezer forintot. AZ OTP Lakóingatlan Értéktérképének hivatalos NAV-adatokon alapuló összesítése szerint az év első kilenc hónapjában 15 százalékkal drágultak a lakótelepi lakások a teljes 2015-ös évhez viszonyítva, igaz, ettől csak kevéssel marad el a téglalakások árnövekedése.

– Ahogy tavaly, idén is meghaladta a panellakások árnövekedése a tégla­építésűekét, a kereslet pedig továbbra is igen élénk e típus iránt, főként mivel a panellakások általában még így is olcsóbbak a hasonló adottságú tégla­lakásoknál. Különösen keresettek ezért a vidékről Budapestre vagy más nagyvárosba költözők által, és továbbra is kedveltek a befektetői szándékkal ingatlant vásárlók körében – fejtette ki Valkó Dávid, aki szerint azonos helyszínen alig van különbség egy tégla- vagy egy panellakásért kérhető bérleti díjban, viszont jellemzően kevesebbért vásárolható meg az utóbbi.

E két fő célcsoporton túl a panelek általában véve is kedveltebbé váltak az utóbbi években, mivel mára a nagyobb lakótelepek többsége átesett a panelprogramon. – A kedvezőbb rezsiköltség és a barátságosabb környezet miatt elmúlt az az általános negatív megítélés, ami a panellakásokat korábban övezte – magyarázta a vezető elemző, hozzátéve, hogy e lakások elrendezése, az ablakos konyha és az akár több félszoba sokaknak igen tetszetős és kényelmes. Az 50-55 négyzetméteres kategóriában a jellemzően 1+2 félszobás beosztást ráadásul most is előszeretettel alkalmazzák az új társasházak tervezői.

Forrás: Fotó: Havran Zoltán

A szakember rámutatott: mivel számos vidéki városban a lakásállomány jelentős része önálló családi ház vagy panellakás, utóbbiak drágulása húzza felfelé az egész helyi ingatlanpiacot. Tipikusan ilyen város Tatabánya, ahol az első három negyedévben az országos átlagot meghaladó mértékben, 16 százalékkal mentek fel az ingatlanárak 2015-höz képest. Valkó Dávid szerint jövőre már egy számjegyűre csökkenhet az áremelkedés mértéke az egyensúlyi szinthez közelítve. Ezzel együtt a panelek drágulása is mérséklődhet, ugyanakkor a kereslet várhatóan továbbra is élénk lesz irántuk.

Kedveltségüket jól mutatja az Ingatlan.com korábbi elemzése is, amely szerint a használt lakások iránti kereslet a panelek irányába tolódott el a téglaépítésűekkel szemben. Míg tavaly a budapesti használt lakások iránti érdeklődések 18 százaléka irányult panelekre, idén már csaknem 20 százalék volt a részarányuk. A megyei jogú városokban és a megyeszékhelyeken még népszerűbbek: 2015-ben a használt lakást keresők 34 százaléka, 2016-ban pedig a 36 százaléka érdeklődött a panellakások iránt.

A panelek kínálata éves szinten 6 százalékkal, kétéves távlatban pedig 40 százalékkal emelkedett. Budapesten a panellakások átlagos négyzetméterára október közepén 329 ezer forint volt, ami 21 százalékos drágulást jelent az egy évvel korábbi átlagszinthez képest, 2014 októberéhez viszonyítva pedig 65 százalékost. Győrött ekkor átlagosan 255 ezer forintért, Debrecenben pedig 245 ezerért kínálták a panelek négyzetméterét.