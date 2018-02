Egész évben tovább élénkül itthon a lakáspiac forgalma

Országosan mintegy 10 900 ingatlan-adásvételt becsült az év első hónapjára a Duna House (DH). Az ingatlanközvetítő-hálózat szerint ezzel az idei év mintegy négy-öt százalékkal erősebben indulhatott, mint 2017. A január jellemzően nem tartozik a lakáspiac élénkebb hónapjai közé, ennek ellenére tavaly és idén is tízezret meghaladó mennyiségű adásvétellel vehette kezdetét az új év.

A cég szerint ez alátámasztja az idei forgalomnövekedéssel kapcsolatos várakozásokat, noha azt is megjegyzik, hogy 2018-ban a szokásosnál nehezebben lesz becsülhető a piac az új építésű lakások megnövekedett mennyisége és a velük kapcsolatos kevesebb információ, valamint időbeli bizonytalanságok miatt. A DH mindenesetre 160 ezret meghaladó forgalmat vár az idei évre, de más ingatlanosok is hasonló mennyiséget jósolnak, az Otthon Centrum szerint szintén elérheti a 160 ezret az idei adásvételek száma. Az OTP Ingatlanpont ennél is optimistább: szerintük a lakáspiac éves forgalma már rövid távon – akár már idén – beállhat a válság előtt jellemző 170-190 ezres sávba.

A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos nyilvántartása szerint évről évre jelentősen növekszik a lakáspiaci adásvételek száma. Míg 2014-ben 114 ezer adásvételt regisztráltak, 2015-ben már 134 ezer, 2016-ban pedig több mint 146 ezer ingatlan cserélt gazdát. A KSH előzetes adatai szerint tavaly tovább nőhetett a forgalom, a DH csaknem 150 ezer adásvételt becsült 2017-re.