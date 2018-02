E-autó-támogatás: minden adott a sikeres pályázáshoz

A kifizetett hozzájárulások összege már meghaladta a 775 millió forintot

Nem maradt sok ideje annak, aki tisztán elektromos meghajtású autóhoz szeretne állami támogatást igényelni, a keretösszeg terhére május 1-jéig lehet pályázni – hívta fel a figyelmet az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ugron Gáspár Gábor arról is beszélt lapunknak, hogy a társaság számos módon segíti az érdeklődőket a sikeres pályázásban.

Komoly érdeklődést váltott ki a Nemzetgazdasági Minisztériumnak (NGM) az a programja, amellyel közel másfél éve támogatja pályázat útján a tisztán elektromos üzemű személy- és kishaszongépjárművek vásárlását. Az elektromos közlekedés elterjedésének ösztönzése végett megalkotott pályázati rendszerben a vételár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, amelynek lebonyolítója az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.

Az e-Mobi nyilvántartása szerint ez idáig több mint 600 elektromos autó vásárlásához nyújtottak be hozzájárulási kérelmet 2016 szeptembere óta. A társaság azt is közölte lapunkkal, hogy a kifizetett támogatások összege már meghaladta a 775 millió forintot, s a pályázati lehetőség iránti érdeklődés továbbra is töretlen.

A támogatás igénylésének módjáról az e-Mobi ügyvezető igazgatója, Ugron Gáspár Gábor beszélt a Magyar Időknek. – Az e-Mobi ügyfélszolgálatán keresztül lehetőség van időpontfoglalásra, továbbá a kereskedőknek a telephelyükön is lehetőséget biztosítunk az elszámolási dokumentációkkal kapcsolatos egyeztetésre – mondta az ügyvezető igazgató. Hozzátette: a pályázati kiírás pontosan tartalmazza a benyújtandó dokumentumok listáját, valamint a kapcsolódó formai és tartalmi követelményeket.

Fotó: Katona Vanda

Emellett a pályázók és a kereskedők rendelkezésére áll egy-egy segédlet, amelyek megkönnyítik a pályázási folyamatot. A segédletek abban is támogatják a kereskedőket, hogy könnyen és pontosan összeállíthassák az elszámolási dokumentációt – fejtette ki az ügyvezető, továbbá leszögezte: a társaság minden segítséget megad az érdeklődőknek a pályázati eljárás sikeréhez.

Ugron Gáspár Gábor azt is elmondta, hogy manapság még jellemzően vállalati flottákba vásárolnak e-autót, a pályázók 60 százaléka gazdasági társaság. A közeljövőben azonban az elektromos autók használata már a társadalom sokkal szélesebb köreiben is általános lehet, ennek előremozdítása az e-Mobi egyik kiemelt küldetése – mindehhez az NGM által elkülönített keretösszeg továbbra is rendelkezésre áll. A hatályos kiírás alapján a pályázatok benyújtására május 1-jéig van lehetőség.