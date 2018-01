Debütál a megújult gasztrosétány

Ez az első lépése a Pannónia szíve turizmusfejlesztési programnak

Hivatalosan is átadták Etyek felújított borászati központjait a nagyközönségnek. A gasztrosétány néven országosan ismert Újhegy mellett Öreghegyen, a Körpincénél és a Kecskegödörben is hiányzó közművek épültek, kockakő burkolatot kaptak az utak, és a településképbe illeszkedő, egyedi tervezésű utcabútorokat helyeztek ki. A kormányzati beruházás a Pannónia szíve fejlesztési program első megvalósult részlete.

Befejeződött egy újabb kulcselem az etyeki gasztrosétány és a kapcsolódó fejlesztések elnevezésű nagyszabású projektben a helyi borászati központok pénteki ünnepélyes átadásával. Ez a beruházássorozat az első lépése a Fejér megye északkeleti településeinek összefogásával, helyi kezdeményezésre építkezve létrehozott Pannónia szíve turizmusfejlesztési programnak.

A 3,7 milliárd forintot meghaladó össz­költségvetésű, kizárólag magyar állami forrásokból finanszírozott építkezés kulcselemei közül az Etyekből Bicskén és Csabdin át Tarjánba vezető kerékpárutat már ősszel használatba vehették a környékbeliek és a turisták, mostanra pedig megújultak a borászati központok. Az újdonságokat ráadásul a tél egyik legnépszerűbb rendezvényén, a hét végi Etyeki pikniken vehetik birtokba a vendégek.

– A szőlőműveléséről nevezetes Etyek az elmúlt években népszerű idegenforgalmi célállomássá vált, elsősorban a borai­nak és gasztronómiájának köszönhe­tően. A mostani beruházás a helyiek által elvégzett rengeteg munkára építkezve megteremtette a további fejlődés alapjait – mondta tegnap ­Tessely Zoltán, a térség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos.

Vázolta, a munka a falu valamennyi borászati területét érintette: a gasztrosétány néven országos ismertségre szert tett Újhegy mellett Öreghegyet, a Körpincét és a Kecskegödröt is. A hagyományos sváb építészet és a modernitás külső jegyeinek találkozása egyedi és különleges hangulatot kölcsönöz ezeknek az utcáknak, amihez most már méltó megjelenés is társul – fogalmazott a miniszterelnöki biztos.

Fotó: Teknős Miklós

Molnár Krisztián, a beruházó Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács elnöke arról beszélt, hogy a kivitelezés során pótolták a hiányzó közműveket: csapadékvíz-elvezető rendszer épült, földkábeles elektromos hálózatot és telekommunikációs kábeleket fektettek le. – A sáros makadámutak nagy teherbírású bazalt kockakő burkolatot kaptak, emellett egyedi tervezésű kandelábereket, padokat és más utcabútorokat is kihelyeztünk. A projektben elkészítettük Etyek települési arculatának tervét, ennek elemei köszönnek vissza a felújított részeken – sorolta a részleteket.

A projekt folytatásaként elkészül még egy hagyományos sváb parasztházból átalakított Kitelepítettek magyarországi emlékháza, és a közművek áthelyezését követően közösségi tér jön létre a faluközpontban lévő Magyar kútnál.

A teljes befejezés az év végéig várható.