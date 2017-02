Brüsszel nem lép fel a gyártók ellen

Jelenleg nincs arra lehetőség, hogy az Európai Unió fellépjen a nagy élelmiszergyártók gyakorlata ellen, amely szerint egyes tagállamokban azonos márkanév alatt különböző minőségű termékeket forgalmaznak – nyilatkozta lapunknak az egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos. A magyar kormány és régiós partnerei ugyanakkor azt várják az Európai Bizottságtól, hogy a ma még erkölcsi kérdésként kezelt ügyben találjanak megfelelő jogi választ a brüsszeli bürokraták.

Bár az elmúlt napokban Szlovákia és Magyarország mellett Csehország is európai uniós szintű fellépést sürgetett, amiért a nyugat-, illetve a kelet-európai piacokra eltérő minőségű élelmiszereket visznek a gyártók, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosa szerint addig, amíg a terméken szereplő releváns információk megfelelnek a valóságnak, nincs jogi alapja annak, hogy EU-s szinten kezeljék a kérdést.

Vytenis Andriukaitis a Magyar Időknek adott nyilatkozatában megjegyezte: nem megelőzhető a vállalatoknak az a gyakorlata, amely szerint a különböző piacokra szánt termékeiket a nemzeti ízlésnek, preferenciának vagy vásárlóerőnek megfelelően dobják piacra. Emlékezetes, az uniós biztos február kilencedikei budapesti látogatása során még visszautasította, hogy ugyanazok az élelmiszerek nyugaton jobb minőségűek lennének, mint az unió keleti felében. – Tényleg vannak különbségek az összetevőkben, de ezekért egyrészt az eltérő szabályok, másrészt a fogyasztói szokások felelnek – magyarázta korábban Vytenis Andriukaitis.

Forrás: Bach Máté

Ezúttal lapunknak úgy fogalmazott, arra bátorítja a fogyasztókat, hogy követeljék meg a gyártóktól az azonos minőséget, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek. – Arra is biztatom a vásárlókat – folytatta –, hogy a fogyasztói szervezeteken keresztül adjanak hangot véleményüknek. Bár egy cég valóban dönthet úgy, hogy országonként eltérő összetevőket használ, a fogyasztókat pontosan tájékoztatni kell erről, és nem lehet félrevezetni a vásárolt áru összetevőivel kapcsolatban – emelte ki. Ez azt jelenti, hogy az összetevőket pontosan meg kell határozni, és azokat könnyen elérhetővé kell tenni a vásárlók számára.

Lapunk írta meg elsőként, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 24 világmárka termékét vizsgálta meg. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a hazai tejtermékek, édességek, illetve üdítők íze és állaga is silányabb, mint az osztrák boltokban kapható verzióké. A félkész ételek esetében pedig mennyiségi hiányosságokat is feltártak. A földművelésügyi tárca vezetője ezt követően átfogó ellenőrzést rendelt el, a közel száz termékre kiterjedő vizsgálat eredményei március közepére várhatók.

Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára szerint a kormány véleménye továbbra is az, hogy az ügyet európai szinten kell rendezni. A Magyar Időknek elmondta, tisztában vannak azzal, hogy jelenleg nincs jogi alapja annak, hogy fellépjenek az élelmiszerek minőségi különbségei miatt a nagyvállalatokkal szemben. – Éppen ezért Szlovákiával együtt azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy találjon jogi megoldást arra, hogy a közösség területén egy gyártó ugyanazon termékét ugyanolyan minőségben lehessen megvásárolni Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában vagy akár Németországban is – emelte ki.

Az államtitkár szerint a téma az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának soron következő ülésén is előtérbe kerülhet, Szlovákiával közösen kezdeményezik majd az ügy napirendre tűzését. Jelezte: amíg uniós szinten nem rendeződik az élelmiszerek minősége, erkölcsi kérdésként kell kezelni az ügyet. – Nem engedhetjük meg, hogy a magyar vásárlókat ilyen tekintetben megkülönböztessék a multinacionális élelmiszergyártók – szögezte le, hozzátéve: ez nem csak a mi érdekünk, az európai unió piacának valamennyi fogyasztója megérdemli – bárhol éljen a közösség területén –, hogy ugyanazon gyártó márkáját ugyanolyan minőségben kapja meg.

A napokban a szlovák agrártárca hívta fel a figyelmet arra, hogy ugyanazon márkájú termékből silányabb minőségű kapható a szlovák boltokban, mint a szomszédos Ausztriában. Kedden pedig Csehországban is robbant az élelmiszerbomba. Marian Jurecka agrárminiszter a Reuters tudósítása szerint úgy nyilatkozott: néhány termék esetében mi vagyunk Európa szemétlerakata, ezért átfogó vizsgálatot rendelt el a külföldi élelmiszerek minőségét illetően; a tanulmány júniusra készül el. Kijelentette: Csehország arra fog törekedni, hogy a vonatkozó szabályok Európa-szerte megváltozzanak, de nem csupán az élelmiszerek, hanem más termékek, így például a mosószerek esetében is, mivel szavai szerint az egységes piac arról szól, hogy minden fogyasztó ugyanazt kapja a pénzéért.

Az ügyben korábban Lázár János kancelláriaminiszter is megszólalt. A politikus megdöbbentőnek nevezte a vizsgálati eredményeket, és szorgalmazta, hogy a kormány kiemelten foglalkozzon a témával, az egyes termékek vizsgálata mellett pedig kezdeményezni fogja, hogy a kiskereskedelem reformjára vonatkozó javaslatcsomag újra napirendre kerüljön. Mindezt lapunk kérdésére Szatmáry Kristóf, a Miniszterelnökség kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztosa is megerősítette. Jelezte, az importtermékeket legnagyobb mértékben értékesítő áruházláncok működését is meg kell vizsgálni. – A kormány továbbra is fenntartja a kiskereskedelemre vonatkozó jogszabályok szigorítási jogát – tette hozzá.